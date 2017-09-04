БМП с необитаемым боевым модулем поступят в войска для опытной эксплуатации



Сборка боевого модуля "Эпоха".

Источник: www.military-informant.com Сборка боевого модуля "Эпоха".Источник: www.military-informant.com

ЦАМТО, 4 сентября. Новейшие боевые машины пехоты с необитаемым боевым модулем "Эпоха" поступят в войска для опытной эксплуатации. Согласно государственному контракту, Минобороны России апробируют 13 машин.

Новый безэкипажный универсальный боевой модуль "Эпоха" предназначен для оснащения перспективных бронированных машин.

Модуль управляется дистанционно с терминалов командира и наводчика и не занимает пространства внутри боевой машины.

Модуль оснащен современным ракетно-пушечным вооружением, в том числе ракетами "Корнет" и "Булат", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.