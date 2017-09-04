БМП с необитаемым боевым модулем поступят в войска для опытной эксплуатации
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Сборка боевого модуля "Эпоха".
Источник: www.military-informant.com
ЦАМТО, 4 сентября. Новейшие боевые машины пехоты с необитаемым боевым модулем "Эпоха" поступят в войска для опытной эксплуатации. Согласно государственному контракту, Минобороны России апробируют 13 машин.
Новый безэкипажный универсальный боевой модуль "Эпоха" предназначен для оснащения перспективных бронированных машин.
Модуль управляется дистанционно с терминалов командира и наводчика и не занимает пространства внутри боевой машины.
Модуль оснащен современным ракетно-пушечным вооружением, в том числе ракетами "Корнет" и "Булат", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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04.09.2017
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