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Партия новых БМП-3 поступила в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище

05.09.2017 ЦАМТО 243 0
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БМП-3
БМП-3 - российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 4 сентября. Первая в текущем году крупная партия новых боевых машин пехоты БМП-3 поступила в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Уже в этом учебном году будущие командиры взводов начнут осваивать поступившую новую технику.

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа.

Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

Установленное вооружение применяется для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, а также низколетящих воздушных целей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
04.09.2017
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Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ

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