Япония может начать закупки систем ПРО в США
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Посещение военной базы Асака к северу от Токио премьер-министром Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe) в честь Дня сил самообороны в октябре этого года
Источник: www.csmonitor.com
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что для повышения противоракетной обороны страны можно начать закупки систем ПРО Aegis Ashore в США.
Об этом он заявил в понедельник, 4 сентября.
«Поскольку не исключены дальнейшие провокационные действия со стороны Северной Кореи, мы и дальше намерены прилагать все усилия для защиты граждан, опираясь на альянс Японии и США», — цитирует его ТАСС.
Ожидается, что часть военного бюджета страны пойдет на закупку двух установок ПРО Aegis Ashore, которые, как считают специалисты, способны защитить Японию от ракетного удара.
Ранее минобороны страны запросило увеличение оборонного бюджета страны на 2,5% в связи с обострением обстановки в регионе из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР.
Александр Чеков
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04.09.2017
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