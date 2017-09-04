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Лазерная винтовка SMU-100 стреляет «солнечными зайчиками»

05.09.2017 Военно-промышленный курьер 290 0
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SMU 100
Лазерная винтовка SMU 100
Источник: vpk-news.ru

Чтобы вывести человека из строя совсем необязательно его убивать. Достаточно ослепить, обездвижить, напугать и так далее.

Такое нелетальное оружие особенно актуально для полиции, которой приходится разбираться с собственными гражданами, которых надо беречь. Для полиции Великобритании оружие нелетального действия стало особенно необходимо после грандиозных лондонских беспорядков.

Подобное оружие разработал бывший сотрудник Королевских ВМФ Великобритании, изначально его планировалось использовать против сомалийских пиратов. Оружие, под названием SMU 100 имеет вид и размеры винтовки, но в этом корпусе находится лазерный излучатель, который на некоторое время ослепляет и дезориентирует человека. Эта винтовка, в отличие от большинства нелетального оружия, действует на приличном расстоянии до 500 метров. Диаметр светового пятна при этом будет около 3 метров.


Лазерная винтовка SMU 100
Источник: vpk-news.ru

Специалистам английского МВД необходимо будет еще тщательнейшим образом исследовать SMU 100 на предмет возможных последствий для здоровья, которые возможно вызывает ослепление лазером. Создатель оружия утверждает, вредных последствий оружие не вызывает, что и доказали первые испытания. Эффект от SMU 100 похож на взгляд невооруженным глазом на Солнце, это неприятно, не опасно, если быстро отвести взгляд.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Великобритания
Мали
Сомали
Проекты
ОНД

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