Новости проекта "Кортеж"

В сентябрьском номере журнала "За рулем" опубликована небезынтересная статья Максима Кадакова и Максима Сачкова "Для Кортежа нет плохой погоды", в которой авторы сообщают последние известные новости по проекту "Кортеж" разработки российских автомобилей правительственно-представительского класса при головной роли ГНЦ РФ ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный институт" (НАМИ).

Так, сообщается, что автомобиль должен быт готов к инаугурации Президента России 2018 года, которая состоится в мае 2018 года. Поэтому работы по проекту "Кортеж" (официальное название "Единая модульная платформа", ЕМП) идут полным ходом. Уже сделано несколько прототипов, которые проходят калибровочные и проверочные испытания. По их результатам разработчики вносят необходимые корректировки в конструкцию и готовят документацию для серийного производства. Все испытания проводят на седанах ЕМП-4123.

Один из опытных образцов седана ЕМП-4123 проекта "Кортеж" проходит грунтование на Ликинском автобусном заводе "Группы ГАЗ", вероятно, весна 2017 года (с) vk.com/russiancarsindustry

Значительную долю занимают климатические испытания. Собранный контур системы охлаждения прошел испытания в климатической лаборатории ГАЗа. Они должны были показать, как будут вести себя агрегаты и системы при экстремальных температурах. Одно из требований технического задания - все машины проекта ЕМП должны безупречно работать в температурном диапазоне от -40 до +50.

Вид сбоку на ЕМП-4123 (с) vk.com/russiancarsindustry

Ссылаясь на разработчиков, авторы отмечают, что все машины на базе ЕМП будут гибридными. Между бензиновым двигателем (в гамме моторы V12 и V8, а также рядная "четверка") и коробкой передач установлен электромотор, который помогает при резких разгонах и одновременно является стартером-генератором. Именно он раскручивает ДВС до пусковых оборотов и питается от высоковольтной литий-ионной батареи. А чтобы на морозе батарея начала отдавать электричество, в отдельный контур охлаждения батареи встроен пусковой подогреватель.

Вид сзади на ЕМП-4123 (с) vk.com/russiancarsindustry

Далее разработчики будут снимать показания в переходных режимах, чтобы выстроить рациональных алгоритм работы системы охлаждения. В частности, оптимизируют энергопотребление водяных электронасосов и электровентиляторов, тем самым повысив их ресурс и одновременно уменьшив общее электропотребление и уровень шума.

Будут проводиться и дорожные испытания - движение в пробках и тепловой удар сымитируют на Дмитровском полигоне.