Перспективная универсальная инженерная бронированная машина УБИМ на базе танка Т-90А

Алексей Хлопотов ( Gur Khan ) в своем блоге cообщает, что на прошедшем в Кубинке 3-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" была впервые продемонстрирована модель перспективной универсальной бронированной инженерной машины УБИМ, создаваемой на базе танка Т-90А по заказу Инженерных войск в рамках ОКР "Робот-3" в АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

Модель разрабатываемой АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) в рамках ОКР "Робот-3" универсальной бронированной инженерной машины УБИМ ("Объект 153") на базе танка Т-90А в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) Виталий Кузьмин

Сообщается, что машина УБИМ имеет в УКБТМ обозначение "Объект 153". Машина УБИМ предназначена для подготовки путей движения и маневра войск, в т.ч. в районах, подвергшихся ядерным ударам. Ее планируется использовать в дивизионном и армейском звеньях. Рабочее оборудование - универсальный бульдозер, телескопическая стрела с манипулятором и экскаваторным ковшом, гидромолот, тяговая лебедка, тралящее оборудование.

Модель разрабатываемой АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) в рамках ОКР "Робот-3" универсальной бронированной инженерной машины УБИМ ("Объект 153") на базе танка Т-90А в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) Виталий Кузьмин

Модель разрабатываемой АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) в рамках ОКР "Робот-3" универсальной бронированной инженерной машины УБИМ ("Объект 153") на базе танка Т-90А в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) gurkhan.blogspot.ru