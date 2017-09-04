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Перспективная универсальная инженерная бронированная машина УБИМ на базе танка Т-90А

05.09.2017 bmpd.livejournal.com 324 0
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Алексей Хлопотов ( Gur Khan ) в своем блоге cообщает, что на прошедшем в Кубинке 3-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" была впервые продемонстрирована модель перспективной универсальной бронированной инженерной машины УБИМ, создаваемой на базе танка Т-90А по заказу Инженерных войск в рамках ОКР "Робот-3" в АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод").

Модель разрабатываемой АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) в рамках ОКР "Робот-3" универсальной бронированной инженерной машины УБИМ ("Объект 153") на базе танка Т-90А в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) Виталий Кузьмин

Сообщается, что машина УБИМ имеет в УКБТМ обозначение "Объект 153". Машина УБИМ предназначена для подготовки путей движения и маневра войск, в т.ч. в районах, подвергшихся ядерным ударам. Ее планируется использовать в дивизионном и армейском звеньях. Рабочее оборудование - универсальный бульдозер, телескопическая стрела с манипулятором и экскаваторным ковшом, гидромолот, тяговая лебедка, тралящее оборудование.

Модель разрабатываемой АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) в рамках ОКР "Робот-3" универсальной бронированной инженерной машины УБИМ ("Объект 153") на базе танка Т-90А в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) Виталий Кузьмин

Модель разрабатываемой АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) в рамках ОКР "Робот-3" универсальной бронированной инженерной машины УБИМ ("Объект 153") на базе танка Т-90А в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) gurkhan.blogspot.ru
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX

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