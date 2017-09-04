Индонезийская армия получила бронетранспортеры Arisgator

Как сообщили индонезийские СМИ, 2 сентября 2017 года в аэропорт Джакарты рейсом грузового самолета Boeing 747 сингапурской авиакомпании Singapore Airliners были доставлены из Италии пять приобретенных для индонезийской армии гусеничных амфибийных бронетранспортеров M113 Arisgator.

Выгрузка одного из пяти полученных индонезийской армией из Италии гусеничных амфибийных бронетранспортеров M113 Arisgator. На машине установлен только носовой поплавок. Джакарта, 02.09.2017 (с) ARCinc.id

M113 Arisgator представляет собой навесной амфибийный комплект для известного американского гусеничного БТР М113, разработанный еще в 1990-е годы итальянской компанией из Турина ARIS SpA (Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali). Компания ARIS представила первый прототип M113 Arisgator на испытания в 1997 году, а в 1999 году поставила четыре модернизированных таким образом бронетранспортера под обозначением VAL (Veicolo Anfibio/Assalto Leggero) итальянскому 1-му полку морской пехоты "San Marco", где они используются до сих пор главным образом в качестве учебных машин. Несмотря на усиленную рекламу, ARIS после этого не смогла получить никаких заказов на M113 Arisgator, так что Индонезия в 2016 году стала первым иностранным заказчиком этой машины спустя после почти 20 лет после ее разработки.

Комплект Arisgator весит, в зависимости от комплектации от 1500 до 1700 кг. Его основой является крепящийся на БТР М113 носовой "клюв-поплавок" обтекаемой формы, выполненный из алюминия и наполненный пробкой и специальным наполнителем на основе каучука. Также устанавливаются два кормовых поплавка, каждый с отдельным поворотным гребным винтом, а опционально могут устанавливаться и два бортовых поплавка. Осуществляются также работы по "маринизации" БТР - установка воздухозаборников двигателей и десантного отделения на крыше, герметизация различных люков на крыше, и т.д. В результате M113 Arisgator получает скорость на плаву до 11 км/ч и весьма хорошую мореходность, сопоставимую с мореходностью более крупного амфибийного БТР AAV. Десантовместимость M113 Arisgator сокращена с 11 до восьми человек с установкой в десантном отделении новых индивидуальных кресел, опционально предлагается установка более мощных двигателей и современных модулей вооружения.

Помимо М113, компания ARIS испытывала комплекты Arisgator на его модифицированном итальянском варианте VCC-1 и на гусеничном небронированном транспортере М548.

Следует отметить, что заказчиком БТР M113 Arisgator выступила индонезийская армия, а не морская пехота Индонезии.

Выгрузка одного из пяти полученных индонезийской армией из Италии гусеничных амфибийных бронетранспортеров M113 Arisgator. На машине установлен только носовой поплавок. Джакарта, 02.09.2017 (с) IMF / defense-studies.blogspot.com

Гусеничный амфибийный бронетранспортер M113 Arisgator в полной комплектации (с) ARIS SpA

Строевой гусеничный амфибийный бронетранспортер M113 Arisgator в полной комплектации из состава итальянского 1-го полка морской пехоты "San Marco". Рим, 06.11.2009 (с) Heinz Guderian / it.wikipedia.org