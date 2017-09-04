Концепт нового украинского легкого полноприводного грузовика

Как сообщается в статье "DIGITEC двойного назначения", опубликованной в сентябрьском номере журнала "Грузовик Пресс", студия промышленного дизайна DIGITEC Visual Engineering с командой под руководством Александра Костура представила очередной проект под брендом корпорации "Богдан".

Концепт легкого подноприводного грузовика разработки украинской компании DIGITEC Visual Engineering (с) DIGITEC Visual Engineering

Это концепция полноприводного малотоннажного автомобиля для военных. Как видно, этолегкий автомобиль 4х4 колесной компоновки. Подобные машины на 1-2 т груза получили распространение в армиях многих стран. Но на Украине довольствуются давно устаревшими ГАЗ-66.

Перспективный автомобиль двойного назначения от DIGITEC представлен под эмблемой "Богдан", поскольку корпорация автивно ведет разработку легких и средних грузовых автомобилей.

Реализуемость проекта неизвестна.