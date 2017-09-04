Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Концепт нового украинского легкого полноприводного грузовика

05.09.2017 bmpd.livejournal.com 402 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщается в статье "DIGITEC двойного назначения", опубликованной в сентябрьском номере журнала "Грузовик Пресс", студия промышленного дизайна DIGITEC Visual Engineering с командой под руководством Александра Костура представила очередной проект под брендом корпорации "Богдан".

Концепт легкого подноприводного грузовика разработки украинской компании DIGITEC Visual Engineering (с) DIGITEC Visual Engineering

Это концепция полноприводного малотоннажного автомобиля для военных. Как видно, этолегкий автомобиль 4х4 колесной компоновки. Подобные машины на 1-2 т груза получили распространение в армиях многих стран. Но на Украине довольствуются давно устаревшими ГАЗ-66.

Перспективный автомобиль двойного назначения от DIGITEC представлен под эмблемой "Богдан", поскольку корпорация автивно ведет разработку легких и средних грузовых автомобилей.

Реализуемость проекта неизвестна.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ГАЗ Группа

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 13:28
  • 12
Система "Периметр" — самое безумное изобретение времен холодной войны (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 05.09 13:11
  • 3
Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)
  • 05.09 12:19
  • 19
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 05.09 12:16
  • 12
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
  • 05.09 11:59
  • 57
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 05.09 11:58
  • 10
В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы
  • 05.09 11:50
  • 10
Российская армия обречена быть сильной
  • 05.09 11:22
  • 27
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 05.09 10:41
  • 1
К чьим берегам полетит русская "Чайка"
  • 05.09 10:39
  • 15
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 05.09 10:06
  • 27
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 05.09 09:24
  • 4
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"
  • 05.09 08:40
  • 5327
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 08:09
  • 24
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 05.09 05:31
  • 6
Вся мощь термоядерного топлива: революция в энергетике уже на пороге
другие обсуждаемые темы