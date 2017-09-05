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Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева

05.09.2017 bmpd.livejournal.com 1306 12
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Как сообщают китайские ресурсы, разработчик и строитель советских авианосцев Валерий Бабич приехал в Китай и теперь будет работать в НИИ Специального кораблестроения в Циндао.

Валерий Бабич на палубе тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" ВМФ России (с) Валерий Бабич / ru.wikipedia.org

Валерий Бабич является инженером-судостроителем, до 1991 года работал начальником конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского судостроительного завода в Николаеве по авианесущим кораблям и наземному комплексу испытаний корабельной авиации НИТКА.

Широкому кругу читателей и интересующихся флотом известен как автор книг по истории отечественных авианесущих кораблей (например, "Наши авианосцы" и "Город Святого Николая и его авианосцы").
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
НИТКА
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 12, отображено с 1 по 12
RU
BorSch
4152
№1
05.09.2017 01:52
Цитата, q
известен как автор книг по истории отечественных авианесущих кораблей (например, "Наши авианосцы" и "Город Святого Николая и его авианосцы").
Продал ты наши авианосцы.
0
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RU
Peter Tsk
4198
№2
05.09.2017 07:00
Цитата, BorSch сообщ. №1
Продал ты наши авианосцы.
- б-гг... не расстраивайтесь сильно. Пишут, что он имел отношение к строительству и эксплуатации.

На BMPD народ обратил внимание на то, что на представленном "фото" Бабич "вклеен" фотошопом. И действительно, резкость объектов (самолёты) на авике дальше тела Бабича. Например, смотрите под правой рукой, каблуком и рядом с ним палуба размыта, + разное освещение тела и объекта. Такие дела...

Данное фото в максимальном разрешении с вики.
+1
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RU
Hazzard
6988
№3
05.09.2017 07:18
Ну если он им такое же чудо как Кузнецов напроектирует, то они его обратно вышлют.
+1
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RU
Павел 1978
8522
№4
05.09.2017 07:23
ну так в КНР надо заканчивать второй,
а потом - третий,
наверно и Ульяновск он строил

а в РФ ему делать нечего...
+1
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RU
Peter Tsk
4198
№5
05.09.2017 07:23
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Ну если он им такое же чудо как Кузнецов напроектирует
- ИМХО, китайцы, в своей практической деятельности уже прошли этот уровень. Он может быть полезен как носитель чужих идей дальнейшего развития темы, может пояснить почему сделано так а не иначе. Ну, и в конце-концов он специалист своего дела (я так думаю).
+1
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AU
gvinpin
82
№6
05.09.2017 11:00
Я думаю хвала ему, если в таком возрасте он представляет для китайцев ценность. И это его дело, кому он свои мозги продает. Было бы что продавать.
+2
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KZ
В.К.О.
401
№7
05.09.2017 11:15
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Ну если он им такое же чудо как Кузнецов напроектирует, то они его обратно вышлют.
Они уже сами такое же чудо спроектировали, построили и уже на воду спустили. Сейчас оно "чудо" находится на ходовых испытаниях. И пока что то не жалуются.
0
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KZ
В.К.О.
401
№8
05.09.2017 11:16
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
ну так в КНР надо заканчивать второй,
Павел.. вы опоздали. Я уже написал, второй они уже на воду спустили, он уже на испытаниях.
0
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RU
Павел 1978
8522
№9
05.09.2017 11:21
Цитата, В.К.О. сообщ. №8
Павел.. вы опоздали. Я уже написал, второй они уже на воду спустили, он уже на испытаниях.
ну так ещё же не закончили, раз он на испытаниях до сих пор
0
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KZ
В.К.О.
401
№10
05.09.2017 11:44
Цитата, Павел 1978 сообщ. №9
ну так ещё же не закончили, раз он на испытаниях до сих пор
Так они его только совсем недавно на воду спустили. А закончили или нет выможете сами увидеть на видео:
0
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RU
EDDISONN
685
№11
05.09.2017 12:06
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
ну так в КНР надо заканчивать второй,
а потом - третий,
третий уже третий год как в постройке ))
https://topwar.ru/109153-tretiy-avianosec-vms-kitaya-budet-imet-parovye-katapulty.html
строительство 3-го авианосца было начато в 2015 г в Шанхае.
0
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KZ
В.К.О.
401
№12
05.09.2017 12:16
Цитата, EDDISONN сообщ. №11
третий уже третий год как в постройке ))
https://topwar.ru/109153-tretiy-avianosec-vms-kitaya-budet-imet-parovye-katapulty.html
так это уже следующий.. А я написал про второй.. И обратите внимание из Вашей же ссылки:
[q="q"Третий авианосец типа 002 должен быть построен к 2021 году, и будет оснащен паровыми катапультами, передает РИА Новости сообщение газеты «South China Morning Post».][/q]
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