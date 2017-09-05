Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева

Как сообщают китайские ресурсы, разработчик и строитель советских авианосцев Валерий Бабич приехал в Китай и теперь будет работать в НИИ Специального кораблестроения в Циндао.

Валерий Бабич на палубе тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" ВМФ России (с) Валерий Бабич / ru.wikipedia.org

Валерий Бабич является инженером-судостроителем, до 1991 года работал начальником конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского судостроительного завода в Николаеве по авианесущим кораблям и наземному комплексу испытаний корабельной авиации НИТКА.

Широкому кругу читателей и интересующихся флотом известен как автор книг по истории отечественных авианесущих кораблей (например, "Наши авианосцы" и "Город Святого Николая и его авианосцы").