Замгендиректора Нижегородского завода 70-летия Победы Маргарита Ерина: "Профессиональную команду нельзя приобрести ее можно только создать"



Владимир Путин посещает Нижегородский завод 70-летия Победы

Источник: kremlin.ru Владимир Путин посещает Нижегородский завод 70-летия ПобедыИсточник: kremlin.ru

Полтора года назад концерн ВКО "Алмаз-Антей" ввел в эксплуатацию Нижегородский завод 70-летия Победы, специализирующийся на выпуске компонентов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-500, "Витязь", радиолокационных комплексов "Небо-М", "Ниобий", другой оборонной продукции. Сегодня численность персонала этого новейшего предприятия концерна составляет уже 1500 человек. Средний возраст сотрудников - 36 лет, высшее образование имеют 70% специалистов.

О том, как удалось за столь короткий срок создать высокопрофессиональный коллектив пойдет речь на пятом Всероссийском форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России", который откроется 1 сентября в Ярославле.

Накануне отъезда делегации концерна ВКО "Алмаз-Антей" на форум корреспондент "Интерфакса-АВН" встретился с заместителем генерального директора Нижегородского завода 70-летия Победы по персоналу и социальным вопросам Маргаритой Ериной и попросил рассказать о том, как с троится работа по профориентации юношей и девушек на этапе школа – техникум – вуз – предприятие.

- Маргарита Владимировна, вы управляете службой по персоналу Нижегородского завода 70-летия Победы, являющегося современнейшим оборонным предприятием нашей страны. По объемам и масштабам поставленных задач завод не имеет отечественных аналогов. Где вы находите специалистов, способных работать на заводе такого уровня?

- Работа по укомплектованию и подготовке квалифицированных кадров на нашем предприятии носит системный характер. Нижегородский завод 70-летия Победы концентрирует самые современные наработки практически во всех сферах науки и техники. Он создавался как предприятие будущего – максимально компьютеризированное производство, обеспечивающее выпуск продукции гарантированного качества с минимально возможной себестоимостью.

Завод располагает самым новейшим оборудованием, позволяющим значительно сократить технологический цикл изготовления изделий и гарантированно выпускать высококачественную продукцию, востребованную не только в нашей стране, но и за рубежом.

Руководство страны неоднократно обращало внимание на необходимость повышения качества профессионального образования и укрепления его связи с реальным производством. Можно приобрести самое лучшее в мире оборудование, но профессиональную команду - от руководителей до рабочих на местах - можно только создать.

Мы ставим перед собой важнейшую цель, которая отвечает потребностям не только производства, но и всего общества. Эта цель - возрождение престижа рабочих профессий и специальностей технического профиля. Сделать это возможно, выстроив цепочку непрерывной профессиональной подготовки кадров: "школа – техникум – вуз – предприятие".

- Получается, вы не столько осуществляете поиск готовых специалистов, способных работать на высокотехнологичном оборонном предприятии, сколько целенаправленно взращиваете свою команду?

- На нашем предприятии создана и успешно действует система обучения и подготовки кадров, состоящая из нескольких блоков: обучение в собственном Корпоративном учебном центре, обучение на рабочих местах, целевое обучение в ведущих технических вузах и техникумах города, базовая кафедра "Системы воздушно-космической обороны", обучение в сторонних организациях.

И отдельным, очень важным направлением по подготовке кадров, является профориентационная работа.

- Немногие предприятия в России могут похвастаться наличием собственного Корпоративного учебного центра, тем более заточенного на подготовку инженеров и рабочих кадров. Какие задачи он решает?

- Наш учебный центр входит в единую систему образовательных центров концерна ВКО "Алмаз-Антей". Он имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, реализует дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) и программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации). Возможности учебного центра на сегодняшний день позволяют обучать по различным направлениям более 4000 человек в год.

Для работы в Корпоративном учебном центре приглашен профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Нижнего Новгорода – Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева, Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского и других, а также высококвалифицированные специалисты Нижегородского завода 70-летия Победы и Нижегородского машиностроительного завода. Обучение в учебном центре ведется по 85 программам повышения квалификации и по 10 программам профессионального обучения по самым востребованным рабочим профессиям, таким как: "Оператор-наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ", "Роботизированная сварка" и другим.

На базе учебного центра в апреле текущего года был открыт Центр оценки квалификаций. Центр прошел аттестацию Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении Союза машиностроителей России и наделен полномочиями для проведения независимых экспертиз и оценки специалистов машиностроительной отрасли.

На данный момент, оценка осуществляется по девятнадцати квалификациям в составе одиннадцати профессиональных стандартов, среди которых "специалист по разработке технологий и программ для станков с ЧПУ", "наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ", "шлифовщик", "станочник широкого профиля" и по другим востребованным профессиям.

Возможности Корпоративного учебного центра отражены в его слогане - "Учиться, опережая время". Центр, общей площадью 1800 кв. м., состоит из 16 специализированных учебных классов, в которых проводится практическая работа на специальном учебном оборудовании, аналогичном высокотехнологичному оборудованию в цехах. Например, в учебном классе механической обработки на каждом учебном месте есть виртуальный полнофункциональный симулятор станка с ЧПУ, оснащенный станочными панелями, что позволяет быстрее адаптироваться и сократить время стажировки непосредственно на производстве.

Навыки операторов отрабатываются на оборудовании, размещенном здесь же в учебном классе. Есть класс, который оборудован учебным роботизированным сварочным комплексом, характеристики которого максимально приближены к оборудованию на производстве. В учебном классе подготовки специалистов сервисных служб представлено оборудование для проведения практических занятий по вводу в эксплуатацию и программированию стоек с ЧПУ, стенды по пневмоавтоматике и пневмогидравлике. Таким образом, после пройденного обучения специалисты полностью готовы к работе на производстве.

Базой реализации программ для учащихся средних образовательных учреждений служит специализированный класс профориентации, задача которого – сформировать интерес школьников к современной машиностроительной отрасли как к сфере выбора будущей профессии. Работа по подготовке персонала нашего предприятия начинается со школы.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о возможностях, которые открывает перед юными нижегородцами Нижегородский завод 70-летия Победы.

- На базе нашего Учебного центра организована системная и разноплановая профориентационная работа с учащимися общеобразовательных организаций – школ, техникумов, колледжей. Мы уверены, что навыки конструирования и моделирования важно развивать с детства.

С целью вовлечения детей и молодежи в научно-техническое творчество, раннего профориентирования и выявления наиболее талантливых детей для их дальнейшего развития мы создали Центр развития детского творчества. Инновационный центр включает в себя работу нескольких практико-ориентированных студий, среди них - творческая лаборатория-студия по робототехнике "Робостарт", – в ближайшее время запланировано открытие трех дополнительных классов по робототехнике и класса по беспилотным технологиям.

Проект предусматривает модульное и поэтапное освоение навыков конструирования, моделирования техники и программирования. В целом программа обучения состоит из четырех модулей. Каждый следующий модуль предполагает работу с решением более сложных задач. На первом этапе обучения занимаются ребята в возрасте от 8 лет - они используют специальный робототехнический набор, в котором содержатся все элементы, необходимые для создания и управления роботами - LEGO MINDSTORMS EV3. На завершающем курсе учащиеся смогут самостоятельно спроектировать мехатронные и робототехнические модули с использованием 3D-принтера, фрезерных и токарных мини-станков.

Самые талантливые и успешные из юных робототехников смогут в будущем претендовать на целевые места в ведущих технических вузах города, чтобы по окончании обучения получить престижную и увлекательную работу на нашем предприятии.

На мастер-классах по 3D моделированию ребята учатся моделировать детали конструкций, работать с 3D-принтером на основе аддитивных технологий. Наша задача – не только сформировать интерес школьников к современной машиностроительной отрасли как к сфере выбора будущей профессии, но и развить имеющиеся навыки технического мышления и конструирования. Это отличная возможность для ребят "примерить" профессию на себя, и многим из них она помогает определиться с направлением обучения и местом будущего трудоустройства.

- Для того, чтобы работать на таком современном предприятии как ваш завод, в соответствии с введенными профессиональными стандартами наверняка необходимо иметь как минимум среднее техническое образование, а на инженерных и руководящих должностях – высшее? Расскажите об опыте участия предприятия в госпрограмме целевой подготовки научных кадров и специалистов для организаций ОПК.

- Программа целевого обучения студентов - потенциальных работников предприятия за счет средств Федерального бюджета является важным звеном в системе подготовки персонала и одним из основных направлений нашей кадровой политики. Ежегодно на конкурсной основе осуществляется набор абитуриентов в ведущие вузы Нижнего Новгорода на целевые места от Нижегородского завода 70-летия Победы, и с каждым годом конкурс растет – в 2017 году конкурс составил более 7 человек на место, а на самые востребованные специальности – 10-13 человек. Это высокий результат, достигнутый благодаря грамотно выстроенной кадровой политике предприятия.

Радует, что стабильный интерес к целевому обучению от Нижегородского завода 70-летия Победы проявляют те, кто действительно хорошо учится, закончили школы с золотыми медалями и набрали высокие баллы по итогам ЕГЭ. Проходной балл на целевые места, устанавливаемый вузами, в среднем составляет 140 баллов. На целевые места от нашего предприятия проходят по внутреннему конкурсу выпускники с результатами ЕГЭ от 200 баллов и выше: большое количество желающих позволяет нам выбирать самых перспективных из них, договоры о целевом обучении заключаются с ребятами, получившими по итогам ЕГЭ наивысший балл.

Но одного базового высшего технического образования может быть недостаточно. В рамках сотрудничества Нижегородского завода 70-летия Победы и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е.Алексеева в 2015 году начала работу базовая кафедра "Системы воздушно-космической обороны". Для Нижнего Новгорода это уникальная специализация, которую не предлагает ни один вуз, это престижное и перспективное направление. Базовая кафедра является структурным подразделением университета и непосредственно входит в состав Института промышленных технологий машиностроения. Работает она в трех направлениях: бакалавриат, магистратура и аспирантура.

Обучение на базовой кафедре приближает процесс обучения к реальному производству и позволяет максимально адаптировать выпускника к будущему месту работы. Программа рассчитана на два года обучения. Мы уверены, что базовая кафедра – это эффективная форма развития и адаптации выпускников НГТУ к условиям нашего высокотехнологичного предприятия.

- Маргарита Владимировна, чем обусловлена престижность работы на "Нижегородском заводе 70-летия Победы", кроме того, что это – инновационное предприятие машиностроения, объединившее последние наработки практически изо всех сфер науки и техники?

- Работать на нашем предприятии престижно и почетно. "Нижегородский завод 70-летия Победы" - это новый завод концерна ВКО "Алмаз-Антей". Работой на "оборонку" можно гордиться. На сегодняшний день интерес к заводу проявляют как специалисты, которые уже состоялись в профессиональном плане, так и будущие выпускники вузов, которые связывают свое профессиональное становление и развитие с современным производством ОПК России.

Молодежь выбирает Нижегородский завод 70-летия Победы потому, что предприятие предлагает своим сотрудникам не только эффективную организацию труда с достойной его оплатой, но и полную социальную поддержку, участие в общественной жизни предприятия.

На предприятии планомерно проводится кадровая политика, направленная на социальную поддержку работников. Предусмотрено медицинское обслуживание в заводской поликлинике, дотации на питание, добровольное медицинское страхование. Реализуются и дополнительные меры социальной поддержки: частичная компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории, проведение конкурсов профессионального мастерства среди молодых работников, поощрение и премирование работников за добросовестный труд и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.

Молодым специалистам, внесшим вклад в результаты деятельности предприятия, занятым разработкой новой техники и технологий, выплачиваются стипендии концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Важным блоком в системе обучения персонала предприятия является обучение на рабочем месте. На Нижегородском заводе 70-летия Победы разработана и успешно внедрена система подготовки наставников. Наставники – это лучшие работники предприятия, пользующиеся уважением у коллег, их мнение авторитетно, им оказано доверие со стороны руководства предприятия.

Вырастить высококвалифицированные кадры позволяет и программа внешнего обучения, направленная на повышение разряда и уровня квалификации работника. Сотрудники проходят обучение за счет предприятия в лучших образовательных организациях и учебных центрах страны. В этом году предприятие предоставило уникальную возможность для своих сотрудников - получить высшее профессиональное образование на базе НГТУ с частичным отрывом от производства. По окончании обучения выдается диплом государственного образца технического университета и открываются возможности дальнейшего профессионального развития и выдвижения на вышестоящую должность.

Воспользоваться шансом повысить свой уровень образования уже решили 140 сотрудников предприятия. Обучение будет проходить в Корпоративном учебном центре по программе высшего профессионального образования (бакалавриат) по специальности "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" (профиль "Технология машиностроения"). Мотивация для того, чтобы хорошо учиться, более чем серьезная - предприятие гарантирует компенсацию 50% стоимости обучения сотрудникам, имеющим высокий средний балл по результатам учебы.

Основная задача кадровой политики Нижегородского завода 70-летия Победы – подготовка профессиональной команды, обладающей достаточным уровнем компетенций для работы на современном предприятии.