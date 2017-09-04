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"Жеребец" пошёл в серию

05.09.2017 Warspot 251 0
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Минобороны США оплатило первых два серийных вертолёта CH-53K King Stallion. Вчера, 1 сентября, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что компания Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin) получила первый контракт на сборку "самых мощных американских вертолетов".

Вертолет CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой "мощной" в семействе "Жеребцов" (от англ. Stallion – жеребец). На сегодняшний день уже собрано четыре предсерийных прототипа CH-53K, которые прошли серию испытаний и переданы Корпусу морской пехоты США. Стоимость первых двух серийных образцов составила $304 млн.

Вертолёт CH-53K King Stallion во время испытаний. Источник: usni.org

"Мы только что успешно запустили производство самого мощного вертолёта, когда-либо разработанного нашим народом. Я могу гордиться нашими подрядчиками, создавшими революционную машину с широкими логистическими и боевыми возможностями", – рассказал полковник Хэнк Вандерборгт, руководитель подразделения NAVAIR (Naval Air Systems Command) Корпуса морской пехоты США.

CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Он способен перевозить свыше 12 т грузов на внешней подвеске, а в его грузовом отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолета составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Максимальная дальность полета CH-53K составляет 840 км, скорость – 315 км/ч. Вертолет оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами. Всего для морпехов планируют закупить около двухсот этих машин.

Вертолёт CH-53K King Stallion. Источник: usni.org

Несмотря на то, что стоимость CH-53K King Stallion сопоставима с новейшим истребителем пятого поколения F-35B, в Минобороны США считают такие затраты оправданными, высоко оценивая возможности вертолета. Так, новая машина является многофункциональной и может без переоборудования перевозить во внутреннем отсеке армейский внедорожник HMMWV и осуществлять эвакуацию раненых.
04.09.2017
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
F-35B
HMMWV
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения

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