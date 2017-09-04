Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новейший вертолет Ми-28УБ до конца года поставят в войска

05.09.2017 Российская газета 268 0
0
Понравилась новость?
 +1
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

Первая партия новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ проходит завершающую проверку перед отправкой в строевые части армейской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.


Планируется, что новыми вертолетами будет укомплектован 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.


"На данный момент машины проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. До конца года планируется поставка восьми "Ночных охотников" с двойным управлением в подразделения Воздушно-космических сил", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.


Ранее генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявлял, что перед отправкой в части вертолет Ми-28УБ планировалось испытать в Сирии для выявления недостатков.


Главное отличие машины с индексом " УБ" от классического "Ночного охотника" - это двойная система управления. Она позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. При этом вертолет Ми-28УБ, как и его предшественник, сохранил маневренность и способность выполнять боевые задачи в любое время суток.


Для обеспечения эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. Кабина бронирована и обеспечивает защиту экипажу от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров. Наиболее важные агрегаты и системы также бронированы, а конструкция лопастей несущего винта позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 миллиметров. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива.


Кроме того, Ми-28УБ оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет передавать координаты целей другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты.


Николай Грищенко
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 13:28
  • 12
Система "Периметр" — самое безумное изобретение времен холодной войны (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 05.09 13:11
  • 3
Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)
  • 05.09 12:19
  • 19
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 05.09 12:16
  • 12
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
  • 05.09 11:59
  • 57
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 05.09 11:58
  • 10
В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы
  • 05.09 11:50
  • 10
Российская армия обречена быть сильной
  • 05.09 11:22
  • 27
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 05.09 10:41
  • 1
К чьим берегам полетит русская "Чайка"
  • 05.09 10:39
  • 15
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 05.09 10:06
  • 27
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 05.09 09:24
  • 4
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"
  • 05.09 08:40
  • 5327
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 08:09
  • 24
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 05.09 05:31
  • 6
Вся мощь термоядерного топлива: революция в энергетике уже на пороге
другие обсуждаемые темы