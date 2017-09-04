Новейший вертолет Ми-28УБ до конца года поставят в войска
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"
Первая партия новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ проходит завершающую проверку перед отправкой в строевые части армейской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Планируется, что новыми вертолетами будет укомплектован 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке.
"На данный момент машины проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. До конца года планируется поставка восьми "Ночных охотников" с двойным управлением в подразделения Воздушно-космических сил", - говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Ранее генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявлял, что перед отправкой в части вертолет Ми-28УБ планировалось испытать в Сирии для выявления недостатков.
Главное отличие машины с индексом " УБ" от классического "Ночного охотника" - это двойная система управления. Она позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. При этом вертолет Ми-28УБ, как и его предшественник, сохранил маневренность и способность выполнять боевые задачи в любое время суток.
Для обеспечения эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. Кабина бронирована и обеспечивает защиту экипажу от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров. Наиболее важные агрегаты и системы также бронированы, а конструкция лопастей несущего винта позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 миллиметров. Конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива.
Кроме того, Ми-28УБ оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет передавать координаты целей другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты.
Николай Грищенко
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04.09.2017
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