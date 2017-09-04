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Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"

05.09.2017 ТАСС 524 0
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Ледокола проекта 10150
Модель перспективного атомного ледокола проекта 10150 (шифр "Лидер")
Источник: sudostroenie.info

Глава Минпромторга уточнил, что "Лидер" станет самым крупным и мощным ледоколом в мире

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Три атомных ледокола нового поколения "Лидер" планируется построить к 2024-2025 году, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем на развитие нового поколения более мощных ледоколов. Проект называется "Лидер". Мы исходим из того, что при завершении бизнес-плана, эта программа ведется под эгидой "Росатома", можно будет построить как минимум три ледокола более 100 мВт мощности где-то к 2024-2025 году", - сказал он.

Мантуров уточнил, что "Лидер" станет самым крупным и мощным ледоколом в мире.

Как сообщалось ранее, конкурс на подготовку технической документации атомного ледокола нового поколения "Лидер" мощностью 120 мВт будет объявлен в ближайшее время. Проектом ледокола для российского атомного флота занимается Центральный научно-исследовательский институт имени академика А. Н. Крылова в связке с конструкторским бюро "Айсберг". Предполагается, что ледокол сможет преодолевать льды толщиной до четырех метров.

Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже строятся три атомных ледокола, которые должны прийти на смену действующим российским атомоходам: головное судно "Арктика", а также два серийных судна "Сибирь" и "Урал". Новейшие российские атомоходы мощностью 60 мВт смогут преодолевать почти трехметровые льды и проводить суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, они будут обслуживать Северный морской путь - кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Айсберг ЦКБ
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Минпромторг РФ
Росатом
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Арктика
Лидер АЛ

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