Мантуров: к 2024-2025 году планируется построить три атомных ледокола "Лидер"
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Модель перспективного атомного ледокола проекта 10150 (шифр "Лидер")
Источник: sudostroenie.info
Глава Минпромторга уточнил, что "Лидер" станет самым крупным и мощным ледоколом в мире
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Три атомных ледокола нового поколения "Лидер" планируется построить к 2024-2025 году, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы рассчитываем на развитие нового поколения более мощных ледоколов. Проект называется "Лидер". Мы исходим из того, что при завершении бизнес-плана, эта программа ведется под эгидой "Росатома", можно будет построить как минимум три ледокола более 100 мВт мощности где-то к 2024-2025 году", - сказал он.
Мантуров уточнил, что "Лидер" станет самым крупным и мощным ледоколом в мире.
Как сообщалось ранее, конкурс на подготовку технической документации атомного ледокола нового поколения "Лидер" мощностью 120 мВт будет объявлен в ближайшее время. Проектом ледокола для российского атомного флота занимается Центральный научно-исследовательский институт имени академика А. Н. Крылова в связке с конструкторским бюро "Айсберг". Предполагается, что ледокол сможет преодолевать льды толщиной до четырех метров.
Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге уже строятся три атомных ледокола, которые должны прийти на смену действующим российским атомоходам: головное судно "Арктика", а также два серийных судна "Сибирь" и "Урал". Новейшие российские атомоходы мощностью 60 мВт смогут преодолевать почти трехметровые льды и проводить суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн, они будут обслуживать Северный морской путь - кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком.
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04.09.2017
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