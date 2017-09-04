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ВКС РФ для поддержки наступления на Дейр-эз-Зор совершили более 80 боевых вылетов

05.09.2017 ТАСС 182 0
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Источник: © Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

По данным Минобороны России, потери террористов составили более 70 человек убитыми и ранеными

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ВКС России для поддержки наступления правительственных войск Сирии на Дейр-эз-Зор совершили более 80 боевых вылетов. В результате уничтожены более 70 террористов, сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.

"В интересах авиационной поддержки наступления правительственных войск на Дейр-эз-Зор ВКС России совершено более 80 боевых вылетов. В результате авиационных ударов уничтожены два танка, три БМП, более 10 машин повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением. Потери террористов составили более 70 человек убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что войска Сирии при поддержке ВКС развивают наступление на Дейр-эз-Зор. "Группировка сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела, действующая на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами", - отметили в Минобороны

По данным оборонного ведомства, отряды сирийской армии, ведущие наступление со стороны Эс-Сухне, в результате наступательных действий выбили террористов "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) с удерживаемых позиций вдоль дороги Пальмира - Дейр-эз-Зор и вышли на подступы к населенному пункту Бир-Кабакеб.

Разгром "Исламского государства", отмечают в Минобороны, в районе Дейр-эз-Зора и деблокирование города станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирии.
04.09.2017
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принадлежат ТАСС
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