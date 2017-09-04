Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Норвежский пограничный корабль "Баренцхаф" зашел в Мурманск

05.09.2017 ТАСС 213 0
0
Понравилась новость?
 0
Norway_Russia
Иллюстрация на тему российско-норвежских отношений

Накануне совместные учения пограничников России и Норвегии прошли в Баренцевом море

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Совместные учения пограничников России и Норвегии завершились неофициальным визитом норвежского корабля "Баренцхаф" в Мурманск. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

"4 сентября прошли учения кораблей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и береговой охраны Королевства Норвегия, а также неофициальный визит норвежского корабля в порт Мурманск", - сообщили в ведомстве.

В учении в Баренцевом море были задействованы российский пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" и корабль береговой охраны Норвегии "Баренцхаф". Российские и норвежские пограничники успешно отработали действия по тушению пожара на судне, а также по поиску и спесанию терпящих бедствие на море.

После учений корабли зашли в Мурманск. Российскую делегацию возглавил начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов, норвежскую - начальник Главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Рюне Якобсен. Участники российской и норвежской делегаций возложили цветы к памятникам "Пограничникам Арктики" и "Защитникам Заполярья".

Программа трехдневного визита предусматривает проведение совместного заседания, посвященного организации совместного контроля промысла водных биологических ресурсов в Баренцевом море. Ключевой вопрос повестки - оперативный обмен информацией о нарушении правил рыболовства, а также об угрозах безопасности в морских пространствах. В завершении визита для участников иностранной делегации будет организована экскурсия по городу, также российские и норвежские моряки проведут товарищеский матч по волейболу.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Проекты
22100 Океан
Арктика
ОБСЕ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.09 13:28
  • 12
Система "Периметр" — самое безумное изобретение времен холодной войны (Helsingin Sanomat, Финляндия)
  • 05.09 13:11
  • 3
Американская армия не готова воевать с русскими в Европе (Politico, США)
  • 05.09 12:19
  • 19
Малогабаритные атомные батареи для Арктики планируется создать в интересах МО к 2023 году
  • 05.09 12:16
  • 12
Строитель советских авианосцев Валерий Бабич переезжает на работу в Китай из Николаева
  • 05.09 11:59
  • 57
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 05.09 11:58
  • 10
В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы
  • 05.09 11:50
  • 10
Российская армия обречена быть сильной
  • 05.09 11:22
  • 27
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 05.09 10:41
  • 1
К чьим берегам полетит русская "Чайка"
  • 05.09 10:39
  • 15
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 05.09 10:06
  • 27
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 05.09 09:24
  • 4
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"
  • 05.09 08:40
  • 5327
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.09 08:09
  • 24
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 05.09 05:31
  • 6
Вся мощь термоядерного топлива: революция в энергетике уже на пороге
другие обсуждаемые темы