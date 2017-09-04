МИД считает необоснованными обвинения НАТО в связи с учениями "Запад-2017"
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Учения "Запад-2017"
Источник: © Виктор Драчев/ТАС
БЛЕД (Словения), 4 сен - РИА Новости. Москва считает необоснованными обвинения НАТО в адрес России в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017", заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
По его словам, российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".
"Те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывая необоснованные обвинения в адрес России, - это те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших стран", - сказал журналистам российский дипломат.
Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.
Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.
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04.09.2017
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