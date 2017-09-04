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Учения противовоздушной обороны СНГ начались в Астраханской области

05.09.2017 РИА Новости 150 0
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С-300
Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Совместные учения противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое содружество-2017" начались в Астраханской области, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"В понедельник, 4 сентября, на полигоне Ашулук в Астраханской области началась активная фаза совместного учения "Боевое Содружество-2017", - говорится в сообщении.

В маневрах будут принимать участие более двух тысяч военнослужащих Воздушно-космических сил, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении.

"В ходе учения будут разыграны различные тактические эпизоды по организации совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны стран Содружества независимых государств в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах", - отмечается в сообщении Минобороны.

В пресс-службе армянского военного ведомства отметили, что делегацию военных из Армении возглавит начальник управления войск ПВО ВС страны Армен Варданян.

Активная фаза совместного учения пройдет на астраханском полигоне 7 сентября 2017 года.

В учении задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-27, Су-30, Су-25, МиГ-31, Ту-22, вертолёты Ми-8АМТШ.
04.09.2017
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