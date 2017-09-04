В Петербурге спустили на воду очередной катер нового поколения "Раптор"
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Патрульный катер проекта 03160 Раптор
Источник: © Фото предоставлено судостроительным заводом "Пелла"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Катер нового поколения "Раптор" проекта 03160, построенный для ВМФ России, спущен на воду в Санкт-Петербурге на предприятии "Пелла", сообщил в понедельник представитель РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" спущен на воду очередной патрульный катер проекта 03160 "Раптор", - сказал Дыгало.
По его словам, планируется, что после проведения испытаний катер будет передан Военно-морскому флоту и войдет в состав сил Каспийской флотилии.
Он пояснил, что серия патрульных катеров "Раптор" строится по заказу Военно-морского флота для несения патрульной службы в морских районах. Катера "Раптор" отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением. Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток доставки военнослужащих - не менее 20 человек, несения патрульной службы, перехвата и задержания малых целей, поисково-спасательных операций.
Район плавания катера проекта 03160 - прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования - 100 миль. "Раптор" способен развивать скорость до 50 узлов, его экипаж составляет 3 человека, осадка 0,9 метра.
Он оснащен иллюминаторами с пулестойким стеклом толщиной 39 мм, а также вооружением - дистанционно управляемым комплексом с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) калибра 14,5 мм; обладает дальностью обнаружения цели 3000 м; прицельная дальность стрельбы - 2000 м; и двумя пулеметами 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
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04.09.2017
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