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Одиннадцать полков комплексов "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" проведут учения в 20 регионах РФ

05.09.2017 ТАСС 188 0
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ПГРК "Ярс"
Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Военнослужащие отработают, в частности, приведение соединений в боевую готовность, маневренные действия и освоение новых районов боевого патрулирования

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Одиннадцать полков подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" принимают участие в учениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) от Тверской до Иркутской областей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

"На маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Треть из них совершает интенсивные маневренные действия. В рамках учения отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" организована в 20 регионах страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, в ходе учений военнослужащие отработают, в частности, приведение соединений в боевую готовность, маневренные действия и освоение новых районов боевого патрулирования. Выбор новых маршрутов позволит командирам полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения о выводе ПГРК в новые районы. Задача осложняется тем, что вводные о маршрутах носят внезапный характер. Кроме того, силы спецназа, имитирующие противника, заранее изучают район и прорабатывают схему размещения взрывных устройств, засад и возможных путей отхода.

В учениях задействовано порядка 400 единиц крупногабаритной техники. Всего в этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, добавили в пресс-службе.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
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Проекты
ПГРК

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