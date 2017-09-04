"Вертолеты России" объявляют о новых назначениях
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Короткевич Михаил Захарович
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) объявляют о новых назначениях в структуре компании. Михаил Короткевич, ранее занимавший пост исполнительного директора АО "МВЗ им. М.Л. Миля", назначен заместителем генерального директора холдинга "Вертолеты России" по научно-технической политике и разработке. Владимир Макарейкин, возглавлявший АО "Камов", назначен на должность директора по науке и технологиям холдинга.
|Михайлюк Сергей Иванович
|Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
"Проведенные кадровые перестановки повысят эффективность работы холдинга и ускорят реализацию приоритетных проектов, - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Я поздравляю Михаила Захаровича, Владимира Степановича и Сергея Ивановича с новыми назначениями и желаю им плодотворной работы и профессиональных успехов".
Михаил Захарович Короткевич начал трудовой путь на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля в 1978 году в должности инженера опытно-конструкторского бюро. За годы работы на предприятии Михаил Короткевич возглавлял программу "Вертолет Ми-28Н", совмещал обязанности заместителя генерального конструктора и исполняющего обязанности начальника ОКБ. Руководил ОКБ в период 2002 по 2004 год. Занимал пост заместителя генерального директора по организации производства и заместителя генерального конструктора. В 2007 году он был назначен первым заместителем генерального директора – техническим директором.
С 6 февраля 2008 года по 25 июня 2017 года Михаил Короткевич занимал должность исполнительного директора "Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля".
|Макарейкин Владимир Степанович
|Источник: http://img-news.vl.ru/
С 2004 по 2007 год Владимир Макарейкин занимал должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".
С 11 марта 2015 по 31 августа 2017 года был исполнительным директором АО "Камов".
Сергей Иванович Михайлюк до 2001 года проходил службу в вооруженных силах РФ. С 2001 по 2006 годы – заместитель главного конструктора по эксплуатации ОАО "Камов", с 2006 по 2010 годы - заместителя исполнительного директора по послепродажному обслуживанию – заместитель генерального конструктора по интегрированной логистической поддержке и эксплуатации ОАО «Камов».
С 2013 года по 31 августа 2017 года работал в АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в должности заместителя исполнительного директора по послепродажному обслуживанию – заместителя генерального конструктора по интегрированной логистической поддержке и эксплуатации.
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04.09.2017
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