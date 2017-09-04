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"Вертолеты России" объявляют о новых назначениях

05.09.2017 АО «Вертолеты России» 425 0
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Михаил Короткевич
Короткевич Михаил Захарович
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) объявляют о новых назначениях в структуре компании. Михаил Короткевич, ранее занимавший пост исполнительного директора АО "МВЗ им. М.Л. Миля", назначен заместителем генерального директора холдинга "Вертолеты России" по научно-технической политике и разработке. Владимир Макарейкин, возглавлявший АО "Камов", назначен на должность директора по науке и технологиям холдинга.


Михайлюк Сергей Иванович
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Исполнительным директором АО "Камов" стал Сергей Михайлюк, ранее занимавший пост заместителя исполнительного директора – заместителя генерального конструктора по ИЛП АО "МВЗ им. М.Л. Миля".


"Проведенные кадровые перестановки повысят эффективность работы холдинга и ускорят реализацию приоритетных проектов, - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. – Я поздравляю Михаила Захаровича, Владимира Степановича и Сергея Ивановича с новыми назначениями и желаю им плодотворной работы и профессиональных успехов".


Михаил Захарович Короткевич начал трудовой путь на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля в 1978 году в должности инженера опытно-конструкторского бюро. За годы работы на предприятии Михаил Короткевич возглавлял программу "Вертолет Ми-28Н", совмещал обязанности заместителя генерального конструктора и исполняющего обязанности начальника ОКБ. Руководил ОКБ в период 2002 по 2004 год. Занимал пост заместителя генерального директора по организации производства и заместителя генерального конструктора. В 2007 году он был назначен первым заместителем генерального директора – техническим директором.


С 6 февраля 2008 года по 25 июня 2017 года Михаил Короткевич занимал должность исполнительного директора "Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля".


Макарейкин Владимир Степанович
Источник: http://img-news.vl.ru/
Владимир Степанович Макарейкин начал карьеру со службы в авиации Вооруженных сил в качестве бортового техника вертолета, а затем в военных представительствах на предприятиях авиационной промышленности. После многолетней службы в заказывающем управлении Военно-воздушных сил, работы в Государственной компании "Рособоронэкспорт" и завершения в 2002 году военной службы Владимир Макарейкин перешел в Объединенную промышленную корпорацию "Оборонпром", в которой занимался разработкой мероприятий по формированию интегрированной структуры вертолетостроительных предприятий России.


С 2004 по 2007 год Владимир Макарейкин занимал должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".


С 11 марта 2015 по 31 августа 2017 года был исполнительным директором АО "Камов".

Сергей Иванович Михайлюк до 2001 года проходил службу в вооруженных силах РФ. С 2001 по 2006 годы – заместитель главного конструктора по эксплуатации ОАО "Камов", с 2006 по 2010 годы - заместителя исполнительного директора по послепродажному обслуживанию – заместитель генерального конструктора по интегрированной логистической поддержке и эксплуатации ОАО «Камов».


С 2013 года по 31 августа 2017 года работал в АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в должности заместителя исполнительного директора по послепродажному обслуживанию – заместителя генерального конструктора по интегрированной логистической поддержке и эксплуатации.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Камов
МВЗ им. Миля
Оборонпром
ОПК
РОЭ
Персоны
Короткевич Михаил

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