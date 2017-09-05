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Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

05.09.2017 ТАСС 620 4
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"Коалиция-СВ"
Артиллерийское орудие "Коалиция-СВ"
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Начало серийных поставок запланировано на 2020 год

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ и ЦНИИ "Буревестник" заключили контракт на поставку опытной партии из десяти новейших самоходных артиллерийских орудий "Коалиция-СВ". Об этом в понедельник сообщается на сайте оборонного ведомства.

"Государственные испытания артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" завершатся в 2019 году. В настоящее время с предприятием-изготовителем заключен государственный контракт на поставку опытной партии в количестве десяти единиц для войсковой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало серийных поставок гаубиц запланировано на 2020 год.

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Буревестник
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
штурм
2950
№1
05.09.2017 04:44
Могли бы конечно и полк закупить из 36 ед в комплекте со средствами разведки и управления чтобы испытать все в комплексе.
12-15 артиллерийских полков/бригад на базе САУ коалиция  стали бы мощным элементом усиления  общевойсковых. армий.
0
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RU
Байкал57
308
№2
05.09.2017 05:12
Там денег в два раза больше надо на целеуказание в ночное время вплоть до персонального спутника на батарею, без этого опять как в Донбассе, один залп батареи 152мм ВСУ-один ополченец ДНР. Все дешевле, один боевой вылет Су-24М один пикап с двумя  бармалеями в Сирии.
То, что через год в Москве будут летающие мотоциклы (позавчера ВЭБ заявил) будет полегче нашему спецназу артнаводчику.
0
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RO
Kangaba
148
№3
05.09.2017 08:50
Эти 10 шт будут на платформе Армата?
0
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RU
Лекс
207
№4
05.09.2017 09:24
Цитата, Kangaba сообщ. №3
Эти 10 шт будут на платформе Армата?
Коалиция-СВ подразумевает платформу Армата.
Иначе была бы Мста-С
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