Ядерщики Минобороны РФ получили новый роботизированный комплекс для разведки
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Министерство обороны России
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
В состав комплекса входят беспилотный летательный аппарат, наземный робот и средства радиационного контроля
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новый многофункциональный робототехнический комплекс "Помощник-2" принят на снабжение аварийно-спасательных формирований 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерную безопасность, сообщили в понедельник журналистам в военном ведомстве.
"На снабжение аварийно-спасательных формирований 12-го Главного управления Министерства обороны начал поступать мобильный многофункциональный комплекс "Помощник-2", укомплектованный беспилотным летательным аппаратом, наземным роботом и современными средствами радиационного контроля. Комплекс предназначен для ведения дистанционной визуальной и радиационной разведки места аварии в дневное, ночное время и в условии задымленности, поиска и сбора радиоактивных материалов, а также для обучения личного состава аварийно-спасательных формирований", - сказали в Минобороны.
В том числе комплекс предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы гамма-локации и идентификации источников радиоактивного излучения. "Кроме того, в "Помощник-2" входит комплекс на базе шасси "КамАЗ-5350", предназначенный для доставки аварийно-спасательных формирований, размещения рабочих мест операторов и пункта сбора информации, а также комплекс учебно-тренировочных средств", - добавили в военном ведомстве.
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04.09.2017
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