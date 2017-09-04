Росэлектроника локализует в России производство комплектующих для модулей ЭРА-ГЛОНАСС



Принцип работы системы ЭРА ГЛОНАСС

Источник: expert.ru Принцип работы системы ЭРА ГЛОНАССИсточник: expert.ru

Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить 50% локализацию производства модулей «ЭРА-ГЛОНАСС». Московское предприятие холдинга АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» разрабатывает модем, который является связной основой мобильного телефона, он станет первым отечественным устройством подобного рода. Ожидается, что работы будут завершены в 2018 году.

Планируется, что разрабатываемый 2G/3G модем будет поддерживать стандарты GSM, GPRS, UMTS, диапазоны российских операторов мобильной связи. Кроме того, программным путем будет обеспечена работа в режиме InBand модема. Размер изделия в корпусе составит около 30х30 мм. Проектирование осуществляется на базе чипов компании MediaTek (Тайвань).

Модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС», призванной обеспечить экстренное реагирование при автоавариях вне зависимости от местонахождения транспортного средства, состоит из навигационного приемника, модема 2G/3G, контроллера, акселерометра и устройства управления питанием. В настоящее время цена изделия достигает 18 тыс. руб. Высокая цена связана не только с использованием импортных комплектующих модулей, но и с их дефицитом на рынке. По оценке специалистов, годовая потребность в модулях составляет до 3 млн. шт. Учитываются как поставки на автозаводы для комплектации новых автомобилей, так и в сервисные центры – для оснащения подержанных машин, например, при ввозе их на территорию РФ. По данным разработчиков НИИМА «Прогресс», использование отечественных комплектующих позволит сократить цену на модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» на 70% - до 5-6 тыс. руб.

Как сообщалось, НИИМА «Прогресс» ранее разработал навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС/Galileo по технологии 55 нм и планирует использовать в следующих проектах технологию 40 нм.