Росэлектроника локализует в России производство комплектующих для модулей ЭРА-ГЛОНАСС
|
|
Принцип работы системы ЭРА ГЛОНАСС
Источник: expert.ru
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить 50% локализацию производства модулей «ЭРА-ГЛОНАСС». Московское предприятие холдинга АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» разрабатывает модем, который является связной основой мобильного телефона, он станет первым отечественным устройством подобного рода. Ожидается, что работы будут завершены в 2018 году.
Планируется, что разрабатываемый 2G/3G модем будет поддерживать стандарты GSM, GPRS, UMTS, диапазоны российских операторов мобильной связи. Кроме того, программным путем будет обеспечена работа в режиме InBand модема. Размер изделия в корпусе составит около 30х30 мм. Проектирование осуществляется на базе чипов компании MediaTek (Тайвань).
Модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС», призванной обеспечить экстренное реагирование при автоавариях вне зависимости от местонахождения транспортного средства, состоит из навигационного приемника, модема 2G/3G, контроллера, акселерометра и устройства управления питанием. В настоящее время цена изделия достигает 18 тыс. руб. Высокая цена связана не только с использованием импортных комплектующих модулей, но и с их дефицитом на рынке. По оценке специалистов, годовая потребность в модулях составляет до 3 млн. шт. Учитываются как поставки на автозаводы для комплектации новых автомобилей, так и в сервисные центры – для оснащения подержанных машин, например, при ввозе их на территорию РФ. По данным разработчиков НИИМА «Прогресс», использование отечественных комплектующих позволит сократить цену на модуль «ЭРА-ГЛОНАСС» на 70% - до 5-6 тыс. руб.
Как сообщалось, НИИМА «Прогресс» ранее разработал навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС/Galileo по технологии 55 нм и планирует использовать в следующих проектах технологию 40 нм.
|
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2017 Росэлектроника покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники
24.10.2016 Для радиостанций создана платформа из российских комплектующих
21.10.2016 В Росэлектронике создали аппаратуру передачи данных на собственной компонентной базе
30.03.2016 Спутники санкций
20.01.2016 Импортозамещение - «блеск и нищета» российского оборонно-промышленного комплекса
11.02.2015 Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
17.11.2014 На Airshow China 2014 представители Госкорпорации «Ростех» и ее холдингов подписали ряд ключевых соглашений
14.11.2014 Ростех будет сотрудничать с Китаем на земле, в воздухе и в космосе
|
Vadim Martinov
64
|
№1
04.09.2017 13:47
Пусть сперва размер сделают нормальный а то сейчас это коробочка на окне размером 10 на 15 см - кошмар.
|
0Сообщить модератору