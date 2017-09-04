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Военные автомобили-амфибии спасают мирное население от урагана Харви

05.09.2017 Популярная Механика 506 0
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Amphibious Assault Vehicle
Бронированный автомобиль амфибия Amphibious Assault Vehicle - AAV
Источник: https://www.popmech.ru/

В связи с тем, что Техас заливают обильные дожди и многие районы почти полностью залиты водой, федеральные власти пригнали на помощь мирному населению необычные автомобили-амфибии.


Ураган Харви продолжает свирепствовать, и одним из самых значимых и заметных проявлений федеральной помощи районам, пострадавшим от стихии, стал 30-тонный 8-метровых бронированный автомобиль. Амфибия Amphibious Assault Vehicle, или просто AAV, была разработана для транспортировки морпехов с кораблей на плацдарм за его пределами — но в этом году боевая машина используется для спасения мирного населения Техаса.


AAV является последним в длинной линейке амфибийных автомобилей, впервые разработанных для десантных кампаний во время Второй мировой войны. Первые транспортные средства, известные как Buffalo, к началу вьетнамской компании сменили название на амтраки («амфибийные тракторы»). Обычно этот транспорт легко вооружен, весьма мобилен и позволяет перевезти полностью укомплектованный отряд морских пехотинцев с корабля на сушу, а при необходимости даже доставить их в труднодоступные районы.


Эти амфибии обладают высокими, как у лодок, корпусами, а потому могут двигаться на колесах даже по затопленным участкам дороги. Как только уровень воды становится слишком высоким, амфибия переключается в режим плавания и способна развивать скорость до 12−13 км/ч. Такой автомобиль невосприимчив к сильному ветру, ливневым дождям и практически любым другим метеорологическими фактором — разве что на него упадет метеорит или он попадет в эпицентр сильного торнадо.


Согласно Defensetech, 56 морских пехотинцев третьей роты 4-го штурмового амфибийного батальона, базирующегося в Галвестоне, штат Техас, в настоящее время участвуют в усилиях по оказанию помощи. Батальон, в свою очередь, входит в состав 4-й морской дивизии морской пехоты США, базирующейся в Новом Орлеане. У штурмового амфибийного батальона на вооружении обычно порядка 233 единиц AAV, и такая компания, как Charlie Company, обычно управляет четвертью этих автомобилей.


Модель AAV впервые была выпущена еще в 1972 году и, несмотря на ряд обновлений в течение всего срока службы флота, в настоящее время армии США необходим полностью новый автомобиль. Корпус морской пехоты планирует заменить AAV другим транспортом — Amphibious Combat Vehicle, или ACV.
04.09.2017
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Страны
Вьетнам
США
Проекты
ACV БМ

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