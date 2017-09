Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?

Крылатая ракета "Томагавк" Крылатая ракета "Томагавк"

Общеизвестно, что данные о любом, особенно технически сложном оружии, состоящим на вооружении любой армии, строго секретны.

Вместе с тем, все открытые источники информации (печатные и электронные) просто переполнены обсуждениями возможностей новейших образцов вооружений. Резонно задать вопрос: «Если тактико-технические характеристики всей военной техники засекречены и потому неизвестны, то что же тогда обсуждают авторы многочисленных аналитических статей?»

Очевидно, что источников информации для всех интернетовских «исследований» два:

- Умышленные утечки информации производителей оружия или военных . Оружейные концерны используют такие утечки для саморекламы, а военные для введения противников в заблуждение. В этом случае часть данных хоть и не совсем верна, но в целом достоверна. Это касается второстепенных характеристик. (Длина, ширина, вес и т.д.) Остальное, т.е. ключевые параметры определяющие эффективность боевого применения оружия – откровенная дезинформация. Отделить одно от другого практически невозможно.

-«Фантазии и домыслы» патриотично и антипатриотично настроенных блогеров. При этом откровенная выдумка одного диванного стратега, тиражируется по всем изданиям как достоверный факт. И уже через некоторое время становится прописной истиной для следующих поколения исследователей.

Чем же тогда руководствоваться любопытному читателю открытых изданий? Как понять, что может, а что нет тот или иной образец оружия?

Взять например распространённый миф о точности крылатых ракет (КР), позволяющей последним «залетать в форточку». Насколько достоверна такая оценка?

В интернете есть масса статей с взаимоисключающими выводами и явно неправдоподобными цифрами. В телевизорах мелькают впечатляющие кадры. На изображении здания (непонятно какого, большого или маленького. Ведь масштаб то не указан.) пляшет угрожающий крестик- символ высоких технологий. Затем ослепляющий камеру взрыв. И все. А вопрос о том, так попали все таки куда хотели или нет, а если промазали, то насколько, так и остается без ответа!

Точность попадания – это пожалуй самая строго охраняемая характеристика для любого боеприпаса. Поэтому ожидать, что ее можно узнать из газет – наивно.

В такой ситуации, когда достоверной информации нет и быть не может, хотелось бы попытаться, отложив в сторону все многочисленные публикации о КР, на основе пусть даже самых общих, зато явно достоверных рассуждений, анализа немногих, но заслуживающих доверия цифр, попытаться определить точность попадания в цель для ракет этого класса.

И хотя вычислить строгими методами с какой точностью поражают цель эти боеприпасы нереально , тем не менее возможно, хотя бы «почувствовать на пальцах» величину этого важнейшего и самого секретного параметра. Такая попытка и будет сделана в этой статье.

Итак.

(1). Типы крылатых ракет

Все существующие в мире крылатые ракеты можно условно разделить на 2 неравные группы.

(а). Первая группа. «Слепые» боеприпасы. Ракеты без головок самонаведения.

Таких КР подавляющее большинство в арсенале любой страны. К ним относится и «Томагавки» (за исключением вероятно самой последней модели), отечественная Х-55, знаменитые ракеты семейства «Калибр» и т.д.

Алгоритм работы даже самой современной крылатой ракеты сводится к следующему. Перед стартом в ее память заносятся координаты цели и основных точек маршрута. Следуя заданным курсом, ракета все время определят свое местоположение. В случае ухода от маршрута ее «мозг» выявляет накопленное отклонение и дает команду на рули для корректировки направления движения. «Глаз», т.е. головок самонаведения (ГСН) у КР этого типа нет. Поэтому «увидеть» свои цели они не в состоянии. Таким образом боеприпасы наводятся не на саму цель, а в точку с заданными координатами.

Далее будем полагать, что координаты цели известны с очень большой точностью. Иными словами место объекта поражения достоверно известно (Без ошибок).

(б). Вторая группа. «Зрячие» боеприпасы. Самонаводящиеся ракеты.

Информация о таких КР появилась в открытых источниках совсем недавно. Так, по данным американской прессы, «Томагавк» последней модификации (Block IV) имеет некоторое устройство, картинку с которого ракета через спутниковый канал связи транслирует оператору. Этот управленец, сидящий где то Америке, разыскивает цель на полученном изображении и указывает на нее ракете, которая берет этот объект на сопровождение и начинает наводиться прямо на него.

В отличие от КР первой группы, для ракет с ГСН ошибки знания крылатой ракетой своего места особо влияния ни на что не оказывают. Сама головка самонаведения, нацеленная удаленным оператором, наводит ракету прямо на цель.

До сих пор не совсем понятно на каких физических принципах могут работать такие ГСН.

Это может быть телевизионная камера. Но что будет мешать обороняющейся стороне закрыть объект атаки маскировочной сетью? И как атаковать, если во дворе плохая погода или ночь?

Применение инфракрасной камеры так же может ничего не дать, если температурный фон цели не контрастирует с фоном местности (Если у них одинаковая температура).

Это может быть радар миллиметрового диапазона. Но и в этом случае обороняющийся может сделать его применение бессмысленным, просто прикрыв объект атаки маскировочной сетью с металлическим нитями.

(2). Факторы, приводящие к промаху крылатых ракет мимо цели.

(а). Ошибки в определении собственного места. Для ракет без ГСН.

Предположим, что КР движется в безвоздушном пространстве. И никакие отклоняющие атмосферные явления (ветер, дождь, турбулентности, разрежения воздуха) ее с боевого курса не сбивают. Что может быть причиной промаха в этом случае?

Ракета следует по заданной траектории и непрерывно вычисляет координаты точки своего местоположения, «в уме» соединяет эту точку с центром цели линией боевого курса. Подлетев к объекту поражения, КР будет стараться совместить свое место с координатами этого объекта. Никакие отклоняющие факторы в этом гипотетическом случае на крылатую ракету не действуют. Траектория КР задолго до подлёта к цели стабилизируется и ракета движется в точности в соответствии с данными своего навигатора. (т.е. все переходные процессы вызванные маневрированием давно закончены и боеприпас летит строго вдоль линии боевого курса).

Таким образом, для случая отсутствия отклоняющих факторов, можно утверждать, что точность наведения крылатой ракеты на цель будет приблизительно равна точности знания ею своего места (т.е. ошибка в попадании равна ошибке навигационного прибора).

На самом деле это утверждение не совсем точно. Могут присутствовать систематические ошибки, ракета может только что выполнив поворот, не успеть стабилизировать свою траекторию и т.д. Однако, для наших целей, т.е. для грубой оценки точности любого боеприпаса это предположение вполне приемлемо. И кроме того, приняв это допущение мы даем агрессору некоторое преимущество. Немного «переоцениваем» его возможности. С тем, чтобы знать как с этим справится даже в такой «тяжелой» для нас ситуации.

Следствие из сказанного. Если КР будет абсолютно достоверно знать свои координаты, она гарантировано попадет в цель. Т.е. крылатая ракета просто управляя своим полетом совместит собственные координаты с координатами цели. И если те и другие абсолютно точны промах исключается (Как отмечалось ранее влиянием атмосферы пока пренебрегаем).

Таким образом, ошибки в навигации есть первый фактор, приводящий к промаху ракеты.

Все сказанное, конечно же справедливо только для ракет без ГСН.

(б). Влияние атмосферных факторов.

КР с точки зрения аэродинамики представляет собой небольшой самолет довольно значительной массы (до 1.5 тонн) снабженный «крошечными крылышками». Иными словами этот летательный аппарат имеет для своего большого веса очень маленькие площадь крыла (поскольку крылья у него складные) и площадь рулей (курса и высоты) на хвостовом оперении ракеты.

Вот почему любая КР, независимо от модели и фирмы производителя обладает «плохими» летными характеристиками. Ей требуется большая скорость (близкая к скорости звука) чтобы просто удерживаться в воздухе. Любое атмосферное воздействие легко сбивает ракету с боевого курса. А вот быстро вернуться на этот курс из за малой поверхности аэродинамических рулей ей достаточно трудно. И даже вернувшись на линию прицеливания, массивная КР скорее всего «проскочит» мимо этой линии и затем опять будет на нее возвращаться. Еще и еще раз (Затухающий колебательный процесс вдоль линии движения).

Таким образом крылатая ракета из-за влияния атмосферных отклоняющих воздействий «гуляет» или можно сказать «рыскает» вокруг оси движения в 2 плоскостях (По курсу и высоте).

Это и есть второй основной фактор, приводящий к появлению промахов при стрельбе крылатыми ракетами.

Это фактор действует в равной мере как на ракеты с ГСН, так и на ракеты без нее.

Приняв во внимание сказанное, можно утверждать, что ошибка навигационного прибора ракеты (ошибка знания ею своего места) и ее рыскание относительно линии прицеливания являются 2 основными факторами приводящими к отклонению управляемого боеприпаса от центра цели.

(3). Влияние отклоняющих факторов на ракеты разных типов.

На крылатые ракеты без ГСН одновременно оказывают влияние оба указанных выше отклоняющих фактора.

Для ракет с ГСН ошибка ее навигационного приемника в принципе особого значения не имеет. Точности любого навигатора хватит, чтобы долететь до района цели, где заданный объект будет обнаружен оператором и введен в ГСН в качестве цели (Если оператор заданного объекта не обнаружит, то КР станет ракетой первого типа. Т.е. будет наводиться по данным своего навигатора).

Таким образом ясно, что на наводящиеся на цель ракеты с ГСН будет влиять только один отклоняющий фактор - ее «рыскание» на боевом курсе из за влияния атмосферы. Очевидно так же, что чем хуже аэродинамика и тяговооруженность боеприпаса, тем труднее ему возвращаться на курс после окончания отклоняющего воздействия. И, соответственно, тем меньше будет точность КР.

Таким образом, с тем, чтобы рассчитать точность попадания в цель любой крылатой ракеты необходимо:

- Вычислить точность навигационного приемника ракеты.

- Определить точность попадания ракеты при влиянии на ее полет отклоняющих атмосферных воздействий.

- Для ракет без ГСН надо сложить точности навигатора и отклонения за счет рыскания. Чтобы получить результирующую точность (Не арифметически, а методами теории вероятностей). Для самонаводящихся ракет аккуратность наведения будет определяться только точностью попадания при воздействии отклоняющих атмосферных явлений.

(4). Показатели эффективности и точности крылатых ракет.

Если выпустить по точечной цели большое количество крылатых ракет и посмотреть на результаты этого удара откуда-нибудь сверху, то можно будет увидеть, что точки попадания относительно этой цели образуют картину рассеивания по форме напоминающую заполненный воронками круг (бывает что и эллипс) с «расплывчатой» внешней границей . Плотность попаданий на единицу площади этого круга возрастает по мере приближения к центру.

Иными словами, очень малое количество боеприпасов попадает точно в цель. Места попадания остальных рассеяны относительно точки прицеливания.

И несмотря на то, что точка попадания ракеты относительно цели всегда носит случайный характер, методы оценки точности существуют.

При проведении любых стрельб используется общепринятый показатель, характеризующий точность. Это круговое вероятное отклонение. (КВО).

(а). Определение КВО.

КВО это радиус круга, в который ракета попадет с вероятностью 50 %. Иными словами КВО это радиус круга, в который «влетит» половина выпущенных по цели боеприпасов. (С точки зрения теории вероятностей это не совсем корректная формулировка, но для достижения нашей цели можно и так выразиться).

Из теории вероятностей известно, что в круг радиуса 2 (два) КВО попадет 93 % всех боеприпасов. И соответственно в круге радиуса 3 (три) КВО окажется 99.8 % всех крылатых ракет.

Вместе с тем, как следует из определения, КВО характеризует рассеивание боеприпасов относительно точки прицеливания одновременно по 2 координатам. А для оценки вероятности попадания по 1 координате в практике артиллерийской стрельбы часто используется другой параметр - вероятное отклонение (ВО). Его часто называют срединное отклонение.

(б). Определение ВО.

ВО (срединное отклонение) - это половина интервала в который любой боеприпас попадет с вероятностью 50 % (Оценка осуществляется по 1 координате). Соответственно, на основании теории вероятности, в отрезок равный 6 ВО попадет 96 % всех ракет.

В том случае, если рассеивания попаданий боеприпасов относительно центра цели по каждой из координат подчинены нормальному закону, независимы друг от друга и равны (что может быть принято в качестве допущения для большинства грубых расчётов), то КВО и ВО связаны между собой простым соотношением.

КВО = 1.75 * ВО (1)

Таким образом, для оценки точности попадания крылатой ракеты достаточно каким-либо образом рассчитать ее КВО.

Если, как в нашем случае, на точность КР влияют 2 независимых отклоняющих фактора следует определить КВО каждого из них. Иными словами рассчитать КВОрыск.при рыскании КР на курсе, затем определить КВОGPS навигатора, установленного на этом типе самонаводящегося боеприпаса.

А потом сложить эти 2 величины (по правилам теории вероятности) и получить результирующую оценку точности – КВОкр крылатой ракеты без ГСН.

А для ракет снабженных ГСН точность попадания будет определяться исключительно величиной их рассеивания из за рыскания на курсе КВОрыск.

Однако само по себе знание КВО не позволяет понять эффективность боеприпаса. Для того, чтобы оценить опасность ракеты, необходимо уметь рассчитывать вероятность попадания ее в цель.

(в). Расчет вероятности попадания в цель.

Из курса теории вероятностей известна формула, по которой можно рассчитать вероятность попадания боеприпаса в цель круглой формы, радиусом R зная величину ВО или КВО.

Где : R- радиус круглой цели

ВО- вероятное отклонение для данного типа ракет. ( ВО = 1/1.75 * КВО)

В тех случаях когда вероятность попадания 1 ракетой велика, например она равна 0.95, можно полагать, что цель будет уверенно поражена одной ракетой.

Однако, если вероятность попадания небольшая, чтобы говорить о уверенном попадании, необходимо будет вычислять вероятность попадания в объект хотя бы одной ракеты из залпа.

(г). Расчёт попадания в цель хотя бы одной КР из залпа в нескольких ракет.

Для проведения этого расчёта достаточно воспользоваться нескольким формулами из курса теории вероятности.

Пусть вероятность поражения цели 1 ракетой равна Р1 ракеты.

Если по объекту выпущено 2 боеприпаса, то вероятность попадания в цель хотя бы одного из них:

Если в залпе 3 ракеты, то вероятность попадания в цель одной из них:

И так далее для 4, 5 и более ракет в залпе.

Приведенные выше формулы будут достаточны для проведения самых простых, грубых, прикидочных расчётов.

Итак, осталось только рассчитать КВО для навигатора КР . А затем оценить КВО рыскания ракеты на курсе.

(5). Расчет КВО навигационных приемников крылатых ракет.

В разное время в качестве основных навигаторов в крылатых ракетах использовались системы основанные на различных принципах.

(а). Точность системы навигации TERCOM.(Радиовысотомерный способ)

Эта система использовалась в самых первых образцах КР. Навигационный прибор с помощью радиовысотомера снимал 3-х мерную картинку рельефа местности в районе, где пролетала ракета. Полученная таким образом картинка сравнивалась с опорной, хранящейся в памяти бортового компьютера. И на основе выявленных расхождений рассчитывалось местоположение ракеты.

КВО этого способа при наличии «ярко выраженного рельефа» оценивалось величиной порядка 90 -110 метров. Т.е. диаметр (не путать с радиусом) круга в который попадали 93 % всех КР, составлял 360 -440 метров. Это вполне приемлемая точность, при использовании в качестве боеголовки атомного заряда (Самые первые ракеты проектировались исходя из именно такого типа боевой части).

В случае же, если рельеф был однообразным, т.е. если ракета пролетала над степью, пустыней, сплошным лесом, вероятность того, что она вообще хоть что то определит была очень низкой. Иными словами точность этого метода определения места напрямую зависела от степени «развитости» рельефа.

В настоящее время этот способ навигации может использоваться лишь как резервный. И при оснащении крылатой ракеты «обычной» боевой частью – неприменим.

(б). Точность системы навигации DSMAC.

Как и в первом примере, навигатор DSMAC для определения места КР использует метод сравнения получаемой «картинки» местности с опорной величиной. Но в этом случае для получения указанной «картинки» использовался более точный измеритель - телевизионная камера. Полученное изображение сравнивалось с таким же изображением, хранящимся в памяти бортового компьютера. КВО этого метода составлял уже величину порядка 20 метров (Круг с 93 % вероятностью попадания имел диаметр 80 метров).

Из за низкой точности и эта система навигации для крылатых ракет с «обычной» боевой частью так же неприменима.

(в). Точность навигации при использовании приемника GSM (или ГЛОНАСС)

Существует несколько типов приемников GPS.

- Обычные «гражданские» приемники. Их точность при определении координат можно найти в открытых источниках. Это самый простой вид навигационных приборов.

- Приемники GPS военного назначения. В отличие от «обычных» навигаторов, в военных средствах используются одновременно 2 частотных диапазона и набор более помехозащищенных кодов (Дающих большую точность).

- Геодезические и другие стационарные приемники. Например установленные на станциях дифференциальной системы коррекции и мониторинга. Стационарные приемники обладают несколькими техническими преимуществами по сравнению с иными переносными гражданскими и военными навигаторами.

Во первых – они используют достаточно крупногабаритные и поднятые на высоту антенны, максимизирующие отношение сигнал/помеха. И следовательно повышающие точность.

Во вторых – они могут накапливать результаты измерений и, усредняя их, добиваться очень больших точностей определения координат.

По приемникам как первой так и третьей группы можно найти достаточно достоверные данные. По понятными причинам, какая либо вменяемая информация по военным навигаторам в открытой печати просто отсутствует. И получить ее откуда либо не представляется возможным.

В такой ситуации, когда производится достаточно грубая оценка возможностей КР по определению своего места можно использовать следующий подход.

Оценить отдельно КВО «гражданского» и стационарного приемников, а затем сделать предположение о том, что точность «военного» навигатора лежит где то посредине между ними. Т.е. считать, что точность измерителя координат на ракете очень приблизительно равна среднеарифметическому между «гражданскими» и «стационарными» навигационными приборами. По сути, иных путей хоть как то понять точность «военных» переносных навигаторов просто не существует.

Итак, американское правительство для заинтересованных специалистов, пользующимся обычными т.е. «гражданскими» приемниками, всю необходимую информацию о возможностях системы GPSразместило на официальном сайте: «Official US Government Information about GPS». Данные этого сайта используются американскими инженерами для проведения соответствующих расчетов.

По данным этого источника минимальная точность «гражданского приемника» по 1 координате определяется следующим. Измеренное место попадет в интервал 7.8 метра с вероятностью 95 %.( «Worst case accuracy 7.8 meter 95 % confidence interval» )

В то же время из определения вероятного отклонения известно, что 6 (шесть) ВО перекрывают интервал 7.8 метра с вероятностью 96 %. См. п. (4) (а)

Следовательно, разделив указанный интервал на 6, можно получить величину вероятного отклонения (ВО) по 1 координате. ВО будет равно 1.3 метра.

Пользуясь формулой (1), связывающей между собой ВО и КВО, возможно рассчитать круговое вероятное отклонение для «гражданского» навигатора GPS. КВОGPS будет равно приблизительно 2.275 метра.

По данным сайта «Российская система дифференциальной системы коррекции и мониторинга» специализированные стационарные станции для выработки сигналов коррекции, повышающих точность спутниковой навигации на территории РФ, замеряют свое местоположение по данным системы GPS.

Оценку точности координат на этих станциях при однократном замере можно считать близкой к предельной величине на сегодняшний день. По данным указанного официального сайта все измеряемые координаты без использования процедуры накопления и осреднения результатов попадают в интервал 4.5 метра с вероятностью 96%.

Тогда, тем же способом как и для «гражданских» навигаторов, легко вычислить для «стационарных» приемников ВО = 0.75 метра, КВО = 1.3 метра.

В соответствии с ранее сделанным предположением будем полагать, что точность «военного» приемника лежит где то посредине между «гражданским» и «стационарным» приборами.

В дальнейшем, для проведения расчетов, просто примем КВО любого «военного» навигатора приблизительно равной среднеарифметическому КВО этих 2 типов навигационных приборов. КВОGPS = 1.8 метра.

(6). Оценка отклонения крылатой ракеты от курса вследствие влияния дестабилизирующих атмосферных факторов.

К каким отклонениям от цели стратегических крылатых ракет приводит воздействие ветра, турбулентностей, восходящих воздушных потоков, зон с пониженным давлением и т.д.? Любые достоверные данные такого рода в открытых источниках информации просто не могут существовать. Ведь это, пожалуй. один из самых засекреченных параметров в ТТХ любой крылатой ракеты.

Как тогда оценить КВО? Единственным возможным вариантом является косвенная оценка основанная на достоверно известных характеристиках схожих летательных аппаратов. Истребители в этом случае изучать бессмысленно, т.к. по своим аэродинамическими свойствам они сильно отличаются от КР.

Для очень приблизительной оценки можно взять какую-либо другую ракету, хоть немного похожую на КР. Эта ракета должна наводится по данным головки самонаведения. Т.е. стремиться поразить видимую ей цель. И единственным отклоняющим ее от цели фактором будет являться влияние атмосферы.

Например, существуют уже устаревшие отечественные самолетные ракеты для стрельбы по неподвижным целям Х-29Т.

Аэродинамическая схема у них иная, чем у КР («Утка»). Но по своему весу они приближаются к крылатым ракетам. (Их вес ориентировочно – 700 кг, вес БЧ – 300 кг). Способ наведения «по данным телекамеры».

Строго говоря Х-29Т по своим аэродинамическим характеристикам (как видно из картинки) не полностью соответствует стратегическим крылатым ракетам. Но мы все равно будем рассматривать ее в качестве прототипа, т.к. рыскание этой ракеты на боевом курсе будет меньше чем у КР. В силу лучшей аэродинамики и тяговооруженности.

Имеется боевой опыт использования указанных ракет в Афганистане. За время афганского конфликта было произведено 139 пусков. По результатам боевого применения указанных авиационных ракет величина КВО составила 2.2 метра для телевизионной ГСН и КВО равное 3.5-4 метра для лазерного наведения.

Таким образом все выпущенные по цели Х-29Т попадали в круг диаметром 8.8 метра с вероятностью 93% и в круг диаметром 13.2 метра с вероятностью 99 %

Будем полагать, что КВО стратегических крылатых ракет обусловленное влиянием атмосферных отклоняющих факторов, приблизительно равно аналогичному показателю ракет Х- 29Т и составляет 2.2 метра. (На самом деле, скорее всего КВО КР несколько больше из за худшей аэродинамической схемы и меньшей тяговооруженности. Но мы приняли допущения, что будем ставить «противника» в более выгодное положение и давать ему преимущество, чтобы увидеть наиболее худший для себя вариант).

(7). Расчет КВО крылатых ракет.

(а). Крылатые ракеты наводящиеся по данным собственно ГСН.

Как отмечалось ранее, причиной отклонения таких ракет от цели являются только атмосферные явления, заставляющие КР, наводящуюся на неподвижную цель по данным собственной ГСН рыскать на боевом курсе в 2 плоскостях.

Приблизительно точность стратегических крылатых ракет можно достаточно уверенно задать параметром КВО равным 2.2 метра.

(б). Крылатые ракеты, наводящиеся на цель по данным навигационного приёмника GSM.

Как указывалось ранее ошибка в попадании таких КР обуславливается влиянием 2 факторов.

Ошибками собственно навигатора – КВО =1.8 метра и ошибками из за рыскания ракеты на боевом курсе – КВО=2.2 метра.

На любую ракету не имеющую собственной головки наведения оба фактора действуют одновременно.

Зная КВО каждого из этих воздействий можно рассчитать, методами теории вероятностей, результирующий КВО (При этом складываются не сами отклонения, а мощности флюктуаций по каждой из координат).

Рассчитанный таким образом суммарное КВО стратегической крылатой ракеты без ГСН равно 2.85 метра.

(Некоторые открытые источники дают величину 3 метра . Следовательно такую оценку можно считать вполне достоверной)/ Это конечно не попадание в форточку, но довольно близко.

Сказанное означает :

- Что 93 % ракет попадут в круг диаметром 11.4 метров.

- Что 99.9 % ракет попадут в круг диаметром 17.1 метров.

Мощность БЧ большинства стратегических КР в тротиловом эквиваленте составляет приблизительно 500 кг. Силы взрыва такой массы взрывчатого вещества будет достаточно для разрушения любого незащищенного объекта в центре круга диаметром 17 метров.

Дом, транспортное средство, палаточный городок, мост, электростанция будут практически достоверно разрушены.

Следовательно, при КВО равному 2.85 метра крылата ракета способна решить задачу уничтожения незащищенных объектов.

А теперь осталось понять, насколько эффективны крылатые ракеты для поражения защищенных объектов. Например шахт баллистических ракет. Ведь в последние годы Америка постоянно угрожает РФ возможностью нанесения обезоруживающего удара.

Однако, для уничтожения малоразмерных защищенных объектов, таких как шахта межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) крылатая ракета оказывается не столь эффективной. Несложно произвести быстрый расчет.

Будем полагать, что шахта МБР с бетонным оголовком вокруг крышки представляет собой круг диаметром приблизительно в 6 метров.

Какова вероятность попадания крылатой ракеты с КВО= 2.85 в крышку шахты МБР?

Для количественной оценки можно использовать формулу (2) приведенную выше.

Проведя соответствующие вычисления, нетрудно получить вероятность попадания КР в крышку шахты МБР.

Такая вероятность Р равна 54 %.

Использовав формулу (3), позволяющую рассчитать вероятность попадания в цель круглой формы 2 боеприпасов, можно рассчитать суммарную вероятность попадания в крышку хотя бы 1 из 2 ракет в залпе. В этом случае (для 2 ракет) Р= 80%. Для 3 ракет в залпе вероятность попадания в шахту МБР равна 90 %.

Как видно, для гарантированного попадания в крышку шахты необходимо использовать 3 ракеты. Кроме того, даже прямое попадание в эту крышку или бетонный оголовок шахты не гарантирует уверенного уничтожения МБР. Поскольку у КР отсутствует кумулятивная БЧ, а при толщине крышки 1.5 метра стали баллистическая ракета может оказаться неповреждённой.

Следует учитывать, что проведенные нами расчеты проделаны для ракет не имеющих собственной ГСН и атакующих цель по данным приемника GPS.

Для крылатых ракет имеющих телевизионную ГСН, как указывалось выше, КВО будет приблизительно составлять 2.2 метра. Для такого КВО :

- Вероятность попадания 1 ракеты в шахту МБР составляет – 72 %

- Вероятность попадания хотя бы 1 ракеты в 2-х ракетном залпе – 92 %

- Вероятность попадания хотя бы 1 ракеты в 3-х ракетном залпе – 98 %

На самом деле, все выполненные нами расчеты очень приблизительны и помогают лишь почувствовать порядок величин и грубо оценить возможности современных стратегических крылатых ракет.

Вместе с тем, проводя эти хоть и примитивные, но понятные расчеты все преимущества отдавались стороне применяющей крылатые ракеты. Это делалось для того, чтобы понимать «самый худший вариант» для обороняющихся. (Иными словами – для стоящих в обороне хуже быть не может).

Так, используемая для расчета точность «военных» навигаторов системы GPS на самом деле будет меньше той величины, которая была нами принята для проведения оценок. (Эта точность все таки ближе к обычному гражданскому приемнику, чем к стационарной системе)

Сравнение по маневренности крылатых ракет и средств воздушного нападения СССР типа Х-29Т сделано в пользу КР. Фактически же величина их рыскания на боевом курсе в силу меньшей тяговооруженности и худшей аэродинамики будет выше.

Кроме того, проделанные здесь расчеты учитывают всего 2 самых «тяжелых» отклоняющих фактора, а на самом деле их значительно больше. Например, в самом начале было принято допущение о том, что координаты цели достоверно известны. Но это не так. И координаты цели так же известны с некоторой ошибкой и у этой ошибки есть своё КВО.

Кроме того, после каждого доворота начинается процесс установления новой траектории, сопровождаемый затухающими колебаниями КР вокруг линии курса. При наших расчетах мы посчитали, что все процессы в полете строго стационарны и не приняли это явление в расчет.

Поэтому, приведенные в статье оценки точности КР являются самыми оптимистичными для агрессора и ставят его в более выигрышную позицию. И даже в этом случае, против крылатых ракет можно бороться.

Резюмируя сказанное можно смело утверждать опираясь на вполне реальные приведенные выше цифры.

Для обороняющейся стороны:

- Очень приблизительно, но зато совершенно достоверно можно считать КВО стратегических крылатых ракет наводящихся по данным приемника GPS равной 3.5 - 4 метрам.

Для крылатых наводящихся по данным собственной ГСН КВО составляет ориентировочно 2.5 - 3 метра.

-Поскольку крылатые ракеты с головкой самонаведения в 1.5 раза эффективнее ракет, наводящихся по данным GPS, строжайшие меры по маскировке объектов должны применяться не только в прифронтовой полосе, но и везде в радиусе 1.5 тыс. км от точки возможного пуска. Т.е. следует заставить КР наводится не по данным ГСН, а по навигатору. Точность попадания в этом случае будет существенно ниже. И для уверенного поражения цели противнику потребуется иметь намного больше ракет в залпе.

- Для небольших, хорошо защищенных объектов (доты, штабы в бункерах, подвалы домов, шахты с баллистическими ракетами и т.д.) и движущихся объектов (автоколонны, поезда и т.д.),крылатые ракеты не очень опасны. Их точность попадания недостаточно высока.

- Особую опасность этот вид вооружений представляет для незащищенных объектов большой площади. Например: склады, мосты, дома, электростанции, палаточные лагеря, аэродромы, автомобили и самолеты на стоянках и т.д. Для защиты таких целей лучше всего использовать средства РЭБ.

- Везде, где расположены незащищенные объекты большой площади, представляющие собой значительную ценность, сигнал GPS должен подавляться. И если для этого антенну передатчика помех надо будет поднять на аэростате, то это следует делать. Подавить сигнал GPS даже наземными средствами радиоэлектронной борьбы возможно. В Сирии 60 % всех КР в залпе вообще не достигли района цели - авиабазы сирийских ВВС.

Валерий Прямицкий