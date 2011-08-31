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ПАО «ТУПОЛЕВ» успешно выполнило очередную модернизацию авиационных комплексов дальней авиации

01.09.2017 ПАО "Туполев" 151 0
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Дальняя авиация
Авиационные комплексы Дальней авиации ПАО «Туполев»
Источник: http://www.tupolev.ru/

ПАО «Туполев» продолжает успешно выполнять работы по модернизации авиационных комплексов Дальней авиации.


28 августа компания «Туполев» передала Министерству обороны РФ самолет Ту-160. На стратегическом ракетоносце выполнен капитальный ремонт с модернизацией первой очереди.


Также, 10 и 30 августа в распоряжение ВКС России переданы два очередных модернизированных самолета Ту-95МС. На турбовинтовых стратегических ракетоносцах выполнены работы по модернизации первой очереди.


Ранее, в начале июля в эксплуатирующую организацию передан бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, прошедший на предприятии ремонт с модернизацией.

Модернизированные Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 в полном объеме прошли необходимые наземные и летные испытания.


«На авиационных комплексах, переданных на модернизацию в «Туполев», проведены необходимые работы, успешно пройдены все предъявительские и приёмо-сдаточные полеты, самолеты направлены в места своего основного базирования», - отметил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Туполев"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Конюхов Александр

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