ПАО «ТУПОЛЕВ» успешно выполнило очередную модернизацию авиационных комплексов дальней авиации



Авиационные комплексы Дальней авиации ПАО «Туполев»

Источник: http://www.tupolev.ru/ Авиационные комплексы Дальней авиации ПАО «Туполев»Источник: http://www.tupolev.ru/

ПАО «Туполев» продолжает успешно выполнять работы по модернизации авиационных комплексов Дальней авиации.

28 августа компания «Туполев» передала Министерству обороны РФ самолет Ту-160. На стратегическом ракетоносце выполнен капитальный ремонт с модернизацией первой очереди.

Также, 10 и 30 августа в распоряжение ВКС России переданы два очередных модернизированных самолета Ту-95МС. На турбовинтовых стратегических ракетоносцах выполнены работы по модернизации первой очереди.

Ранее, в начале июля в эксплуатирующую организацию передан бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, прошедший на предприятии ремонт с модернизацией.

Модернизированные Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 в полном объеме прошли необходимые наземные и летные испытания.

«На авиационных комплексах, переданных на модернизацию в «Туполев», проведены необходимые работы, успешно пройдены все предъявительские и приёмо-сдаточные полеты, самолеты направлены в места своего основного базирования», - отметил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.