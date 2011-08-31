Вторая сильнейшая



Источник: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Источник: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Россия вошла в тройку сильнейших армий мира

Российские вооруженные силы сохранили за собой почетное второе место в ежегодном рейтинге сильнейших армий мира. Первое место традиционно у США, третье - у КНР. Самой слабой армией составители рейтинга признали ВС Бутана.

Международная компания Global Firepower опубликовала результаты исследования вооруженных сил, поместив армию Россию на второе месте в списке сильнейших в мире. Первое место заняла армия США. На третье место аналитики поставили Народно-освободительную армию Китая. Также в десятку вошли армии Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, ФРГ и Египта. Всего в рейтинге представлены 133 страны. Самая слабая армия, считают аналитики, у Бутана.

В ходе исследований учитывалась сбалансированность военной мощи государства и разнообразия доступных вооружений. При составлении рейтинга эксперты учитывали более 50 факторов. В частности распределение армий в рейтинге зависело не столько от численности живой силы и техники, сколько от сбалансированности военной мощи страны и разнообразия доступных вооружений.

Учитывалось географическое положение страны, ее транспортная инфраструктура - здесь США с большим отрывом опережают Россию (только по числу аэродромов Соединенные штаты обгоняют Россию в несколько раз) и объем природных ресурсов. Страны НАТО получили дополнительный бонус из-за возможности распоряжаться средствами из общих резервов альянса. Кроме того, рейтинг не учитывал ядерный потенциал стран, начисляя за наличие ядерного оружия лишь дополнительные баллы. Аналитики не снижали рейтинг стран, не располагающих флотом, если те не имеют выхода к морю, однако морские державы теряли баллы из-за низкого разнообразия ВМФ.

По данным Global Firepower Россия отстает по численности военнослужащих. Ранее стало известно, что марте этого года президент России Владимир Путин распорядился увеличить численность Вооруженных сил до 1 903 051 человека (до этого штатная численность составляла 1,88 млн человек). Из них 1 013 628 человек - личный состав военнослужащих.

Однако аналитики Global Firepower обращают внимание на лидерство России в огневой мощи сухопутных сил в целом - только по количеству танков Россия обгоняет США почти в 4 раза (20 тыс. против 5,5 тыс).

Ранее зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал газете Известия новость о том, что Россия заняла второе место в списке сильнейших армий мира. В целом сенатор с составителями рейтинга согласен. "У России есть скрытые козыри, которые, как в игре, противнику не показывают. И у Китая с Америкой тоже могут такие козыри. Поэтому я с эти рейтингом согласился бы. Рейтинг, думаю, достаточно объективен", - сказал Клинцевич.

С мнением Клинцевича созвучен и комментарий директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко - последний заявил агентству РИА "Новости", что подобный рейтинг не учитывает направленность и цели Вооруженных сил. "Ни один рейтинг не может передать реальное состояние дел, поскольку они не могут учесть всех аспектов. Например, по ядерной составляющей Россия не уступает США, а находится на одном уровне с ними. Да, у американцев больше авианосцев, но мы не проводим экспансионистскую политику, поэтому нет нужды копировать модель американской военной организации", - отметил Коротченко.

В 2016 году Россия также заняла второе место в рейтинге Global Firepower. Тогда исследователи отметили, что армия усилилась за счет модернизации и роста объемов производства.

К слову, по оценке другой компании - HIS - Россия сохраняет за собой второе место по объему экспорта, но к 2018 году, как ожидается, уступит Франции, чей портфель заказов с 2014 года увеличился с $36 млрд, до $55 млрд (российский портфель заказов оценивается в $45 млрд).

По данным ВЦИОМ лучшей в мире российскую армию считают 36% россиян, 47% полагают, что армия является одной из лучших, 10% склоняются к мнению, что вооруженные силы "несколько отстают" от лучших армий мира. При этом лишь два процента опрошенных оценили боеспособность России как "очень низкую".

В мае опрос "Левада-центра" показал, что 37% россиян считают армию главным достоинством страны. При этом наименее популярными поводами для гордости стали система здравоохранения (2%), российское образование (5%) и экономические успехи (3%).

Отдел "Армия"