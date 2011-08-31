"70% мест на "Армии-2018" уже забронировано"



Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время выступления в рамках форума "Армия-2017" на аэродроме Кубинка, 27 августа 2017 года

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время выступления в рамках форума "Армия-2017" на аэродроме Кубинка, 27 августа 2017 годаИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

Устроитель военно-технического форума рассказал о специфики военных выставок

Генеральный директор компании "Международные конгрессы и выставки" Анатолий Едрёнкин, устроитель форума "Армия-2017" рассказал "Газете.Ru" об особенностях организации и проведения уникального военно-технического мероприятия и поделился планами на будущий год.

- Анатолий Владимирович, "Армия-2017" для вас это не первый форум, в котором вы принимаете участие?

- Для меня это уже третья "Армия".

- То есть вы в бою с первых дней? А как начиналась "Армия"?

- Мы в бою с тех дней, когда еще "Армии" как таковой не было. Еще в 2013 году мы по поручению министра обороны провели первое мероприятие под названием "День инноваций" Минобороны России. Оно было в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА. По сути дела, это было первое пробное мероприятие подобного рода. В 2014 году мы провели в рамках международного салона "Комплексная безопасность" выставку "Материально-техническое обеспечение силовых структур". И в 2014 году "День инноваций" прошел еще раз. Причем уже в этом случае было нечто инновационное. Главная выставка, которая прошла на полигоне Алабино, была совмещена с танковым биатлоном 2014 года. Но перед этим мы еще два таких мероприятия провели в военных округах. Одно в Санкт-Петербурге, на аэродроме Левашово, другое - в Екатеринбурге, в гарнизонном Доме офицеров.

- То есть это были своего рода подготовительные этапы?

- Да. Но уже в тот момент сформировалось понимание, что "Дни инноваций" - это хорошо, но Минобороны хочет видеть большое международное событие. Так возникла идея провести полноценное мероприятие. Оно изначально позиционировалось как выставка. Затем министром обороны был изменен формат и это мероприятие стало форумом.

- Автор всех этих идей - министр обороны?

- Без него тут никак не обошлось. Было принято решение проводить форум, и не просто форум, а именно военно-технический форум. Что касается чисто военной составляющей, то для этого есть "Армейские игры", где почти 30 дисциплин, по которым военнослужащие соревнуются профессионально. А здесь, конечно, речь идет все-таки о взаимодействии ВПК и армии. И плюс, конечно, составляющая военно-технического сотрудничества на мировом уровне.

Первая "Армия-2015" была подготовлена в рекордно короткие сроки. В январе месяце на этой площадке начались работы, а уже в середине июня здесь прошло первое мероприятие, причем в уникальном формате.

То есть, все экспозиции были развернуты не в выставочных павильонах, а в тенто-мобильных укрытиях - развернутая инфраструктура сама по себе представляла выставочные образцы. И при этом форум посетило больше 200 тысяч человек. Открывал мероприятие Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Владимир Путин, закрывал форум премьер-министр Дмитрий Медведев. Здесь был весь оборонно-промышленный комплекс страны. Многие, конечно, не верили, что форум состоится в принципе. Тем более за месяц до мероприятия здесь были еще, по сути дела, поле, лес и котлован. А потом внезапно появилась вся необходимая инфраструктура.

Первый форум привлек к себе такое внимание и такое количество участников и посетителей, что ни у кого не возникло сомнений в том, что форум "Армия-2016" будет больше и лучше. И вновь получилось мероприятие беспрецедентного масштаба - и по международному участию, и по участию предприятий. Первый форум проходил без выходных дней. Он изначально задумывался как бизнес-мероприятие. А уже в 2016 году мы добавили к форуму субботу и воскресенье.

Здесь мы перенимали опыт мировых выставок, где надо разводить, соответственно, дни для делового общения и для массовой публики. Потому что "Армия" - это, без преувеличения, огромный интерес со стороны посетителей, невероятная экспозиция по своим масштабам и по наполнению. И, конечно, уникальная демонстрационная программа, которой нет нигде в мире.

И уже в прошлом году министр обороны Сергей Шойгу, закрывая форум, сказал, что "Армия" из дебютанта буквально за год превратилась в мирового выставочного лидера.

- Как идет взаимодействие с иностранными участниками форума?

- Мы сейчас активно взаимодействуем с иностранными организаторами экспозиций. Потому что у них есть некий горизонт планирования, на два-три года вперед. Есть и рынок мировых выставок.

Тем не менее, у нас на будущий год добавятся иранская, турецкая и китайская экспозиции, причем именно в виде национальных павильонов.

Форум из года в год растет, и динамика, конечно, впечатляет. И что самое для нас важное, это не показушное мероприятие, это реально деловое мероприятие, и оно собирает профессиональную аудиторию. И сам форум сконфигурирован таким образом, что есть заказчик и потребитель в лице Министерства обороны Российской Федерации. Есть оборонно-промышленный комплекс, который здесь, на этом форуме, показывает, что он наработал и куда он движется. Есть тематические "круглые столы", конференции и общение на уровне конструкторов с реальными эксплуатантами.

Есть еще и третий сегмент. Это тот бизнес, те предприятия, та промышленность, которые напрямую с Министерством обороны не взаимодействуют, но являются поставщиками предприятий ВПК. В результате у нас получается замкнутая цепь, где Министерство обороны выставляет очень высокие требования к продукции, которую ей поставляют предприятия ОПК, заставляя их, в свою очередь, искать самые новые технологии и материалы, информационные и программные продукты. Таким образом, выступая неким драйвером технологического развития.

То есть, постоянный поиск новинок, постоянная задача для того, чтобы искать все лучшее на рынке. Для этого форум и собирается. Это не закрытый клуб, куда не пробиться со стороны. Здесь всегда свежий ветер и есть возможность достучаться до конечного потребителя.

- А что касается западных стран и фирм, они какое-нибудь участие собираются принимать в этом?

- Они очень этого хотят. Мы очень много разговаривали на эту тему на международных выставках. Мы по всему миру ездим, и обязательно посещаем все ведущие форумы. Причем не только военные, а и машиностроительные, и IT, и даже медицинские. То есть по разным тематикам. Европа очень хочет сюда приехать, им есть, что показать. И они хотят продать свою продукцию не только Министерству обороны России, но и тому количеству огромному национальных и иностранных делегаций, которые на этот форум приезжают. Но в настоящий момент их правительства просто запрещают им это делать. Более того, у нас были прецеденты, когда были уже заключены договоры на выставочную площадь, и люди с западных стран хотели к нам выехать с невоенной продукцией, но их на границе просто останавливали. То есть им запрещают вывоз экспонатов, причем даже невоенной тематики.

- Были такие случаи?

- Да, и именно противодействие было от европейских стран. В частности, одна из компаний ЮАР хотела приехать, чтобы показать свою технику. Но боеприпасы им делает одна из германских фирм. И в результате визит срывается. А они очень хотели приехать.

- Тем не менее, на 2018 год у вас планируется очень серьезное расширение?

- От форума к форуму у нас более чем очевидный рост. 800 участников на "Армии-2015", больше тысячи на "Армии-2016", более 1200 в этом году. Пустых мест в павильонах не было. От стены до стены застроена экспозиция. И это при том, что открылись отдельные павильоны предприятий оборонно-промышленного промышленного комплекса.

Появились демоцентры "Ростеха", ОСК, ОАК, "Алмаза-Антея", КТРВ, "Калашникова".

И понятно, что за счет этого их экспозиция здесь существенно сократилась. Но тем не менее, свободных мест не было. В любом случае, цену мы повышать не планируем. Для нас это важно, потому что у нас цена в сравнении со многими другими российскими выставками вооружений - самая низкая. Но это наша политика. Мы ее придерживаемся, чтобы наш форум был доступен. Мы стараемся конкурировать на международном уровне. Чтобы притягивать к себе и посетителей, и участников.

- Есть куда стремиться?

- Мы, безусловно, не самая доминирующая выставка в мире, и на этом этапе это надо признать. Тот же "Айдекс" или "Евросатори", конечно, опережают нас по количеству зарубежных участников. Мы с этим не спорим. Но мы у них очень многому учимся. Мы, безусловно, лидируем по экспозиции реальных боевых образцов. То есть такого количества демонстрируемой техники нет нигде в мире. И по количеству деловых мероприятий. Конечно, такую программу никто нигде не формирует, я имею в виду иностранцев. Потому что там вся основная работа строится на экспозиции.

- Как будет выглядеть "Армия-2018"?

- Знаете, не хочется загадывать. И надо непременно постучать по дереву. Но мы над этим уже работаем. Причем работать начали уже во время этого форума. И огромное количество заявок уже собрано. Места на будущий год уже бронируются. Причем бронируются с увеличением выставочной площади. Больше 70% мест "Армии-2018" уже сконфигурировано. Мы, конечно, планируем содержательно обновить экспозицию Министерства обороны.

Ряд сегментов мы планируем на будущий год расширить, в том числе и по военной связи и всему, что связано с этим сегментом в преддверии столетнего юбилея военной связи.

- Но проблемы какие-нибудь все-таки реально существуют?

- Проблемы есть всегда. Особенно когда мероприятие большое. Тот же морской салон или МАКС - им уже по 20 лет. Там устоявшаяся инфраструктура, есть традиции. Мы свои закладываем только сейчас. Но мы живем в очень изменчивом комплексе, который из года в год расширяется, развивается. И мы подстраиваемся под его развитие. Это, конечно, иногда влечет за собой какие-то определенные организационные проблемы.

- Традиции, тем не менее, начинают складываться?

- Только один пример. В этом году наши участники отмечали, что процесс заезда на выставку и выезда прошел уже совсем на другом уровне. Понятно, что мы где-то там в прошлом году недоработали, например. Устраняем, работаем над недостатками.

Это проблема и роста, и инфраструктуры. А в целом главная проблема - это, конечно, масштаб. Это, безусловно, логистическая сложность. Потому что огромные массы людей перемещаются между сегментами форума, особенно в части уникальной демонстрационной программы, которая собирает многие десятки тысяч человек.

Только автобусов в этом году свыше двух сотен принимало участие в перевозке людей по всем маршрутам.

А проблемы мы стараемся решать. Здесь развернут целый центр управления форума. Дежурная смена - многие десятки человек. Здесь же не только Министерство обороны, но и МЧС, и МВД, и Росгвардия, и определенный контингент медицинского обеспечения. Конечно, радует развитие волонтерского движения. В этом году на форуме присутствуют сотни волонтеров. Они оказывают реальную помощь посетителям форума.

- В рамках форума по-прежнему проводятся Дни инноваций. Чем они принципиально отличаются от самого форума?

- Самое главное, Дни инноваций изначально, начиная с 2013 года, планировались как абсолютно бесплатные для участников. По поручению министра обороны мы специально выделили это в отдельный сегмент для молодых разработчиков, которые не могут пробиться на форум и заплатить при этом установленную цену за участие. Мы в этом году в этих целях специально сформировали экспозицию и назвали ее "Инновационный клуб". Нечто подобное было в 2015 и 2016 годах. Однако ранее это была просто экспозиция. В предыдущие годы создавался стенд и путем некоего предварительного отбора желающих мы выставляли тех, кто мог показать что-то интересное. Отдельно в этом процессе участвовали научные роты от Минобороны.

Но в этом году мы эту экспозицию превратили в целый клуб. Экспозиционная часть там, безусловно, присутствует. Но нам хотелось, чтобы там бурлила настоящая жизнь. В 2017 году в рамках "Инновационного клуба" мы создали так называемую "экосистему", где все элементы взаимодействуют между собой.

- К этому проявили интерес потенциальные участники?

- Да, очень большой, я бы сказал. В этом году было подано более 500 заявок, почти 100 отобрали для участия. Плюс интегрировали в эту экспозицию научные роты, т. е. молодые люди-военнослужащие участвовали со своими экспонатами во всей программе.

Кроме экспозиции, развернули "Арену дискуссий", на которой в открытом формате встречались специалисты в той или иной сфере. Был так называемый "Час эксперта", мастер-классы, диалог конструкторов, куда приглашались генеральные и главные конструкторы ведущих предприятий ОПК.

К примеру, приходил генеральный конструктор - вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков и более часа общался с молодежью.

На площадку этого клуба мы привлекли огромное количество институтов развития. В частности, были приглашены фонд Бортника, он же фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российская венчурная компания, Национальная ассоциация бизнес-ангелов - общероссийское отраслевое объединение венчурных инвесторов ранней стадии, Ассоциация кластеров и технопарков, технопарк "Кванториум", образовательный центр "Сириус". В общем, более десятка партнеров.

- Чем еще запомнился клуб?

- Зона презентаций, где выступали молодые разработчики, была и собственно клубная часть с деловой программой, была стартап-арена, где разработчики встречались с потенциальными инвесторами. Организовывались и встречи один на один, где потенциальный инвестор желал переговорить с разработчиком. Самые интересные разработки были выбраны на специальную экспозицию "Конвейер инноваций", где демонстрировались этапы от идеи до практически серийного производства.

И в течение шести дней форума это площадка жила полной жизнью. Обязательно следует отметить, что именно на этой площадке Минобороны организовало награждение лауреатов форума.

- У вас, наверное, уже есть идеи по модернизации хорошо зарекомендовавших себя в ходе форума мероприятий?

- В наших замыслах создать в парке "Патриот" образовательный кластер, где предполагается собирать молодых специалистов, создать лаборатории или производственные площадки, тем более ведущие предприятия ОПК уже представлены в парке в своих демоцентрах. Мы ожидаем, что в следующей стадии развития конгрессно-выставочного центра появятся не только новые павильоны и конференц-залы, но и гостиницы разного уровня. Может быть, какой-то кампус для проживания молодых специалистов и образовательно-лабораторный кластер, о котором мы уже говорили выше.

- Это будет второе Сколково или разновидность силиконовой долины?

- Не хотелось бы, чтобы наши замыслы воспринимали именно так. Нам желательно иметь свою, уникальную историю, без аналогий. Чтобы это было в интересах отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Собирать здесь молодых специалистов и за счет их общения с ведущими конструкторами и с институтами развития получать востребованные продукты в интересах государства.

Причем или в военной сфере, или в сфере двойных технологий, чтобы затем это могло быть использовано гражданским сектором.

Михаил Ходаренок