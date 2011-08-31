Рогозин назвал добрым знаком конкуренцию за заказ на ледокол "Лидер"
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Выступление заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина в ВИАМ
Источник: http://viam.ru/
России необходим гигантский атомный ледокол "Лидер", вопрос его строительства обсудит правительство, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"В ближайшее время проект строительства гигантского атомного ледокола "Лидер", способного обеспечить всесезонные ледовые проводки по Севморпути, станет предметом серьезного обсуждения и решения", — написал Рогозин в Twitter.
Комментируя сообщения о том, что судостроительные предприятия начинают конкурировать за большой заказ, Рогозин написал: "То, что началась профессиональная борьба за заказ на строительство атомного ледокола "Лидер", — добрый знак, подтверждающий общую уверенность в том, что такой корабль нам на рубеже 2024–2025 годов действительно нужен".
Он отметил, что в число возможных участников конкурса может войти приморский завод "Звезда". "Там уже начато строительство сухого дока, который по масштабам будет почти в два раза больше того, чем располагает керченский "Залив"", — написал Рогозин.
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31.08.2017
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