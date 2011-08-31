Рогозин назвал добрым знаком конкуренцию за заказ на ледокол "Лидер"



Выступление заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина в ВИАМ

Источник: http://viam.ru/ Выступление заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина в ВИАМИсточник: http://viam.ru/

России необходим гигантский атомный ледокол "Лидер", вопрос его строительства обсудит правительство, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"В ближайшее время проект строительства гигантского атомного ледокола "Лидер", способного обеспечить всесезонные ледовые проводки по Севморпути, станет предметом серьезного обсуждения и решения", — написал Рогозин в Twitter.

Комментируя сообщения о том, что судостроительные предприятия начинают конкурировать за большой заказ, Рогозин написал: "То, что началась профессиональная борьба за заказ на строительство атомного ледокола "Лидер", — добрый знак, подтверждающий общую уверенность в том, что такой корабль нам на рубеже 2024–2025 годов действительно нужен".

Он отметил, что в число возможных участников конкурса может войти приморский завод "Звезда". "Там уже начато строительство сухого дока, который по масштабам будет почти в два раза больше того, чем располагает керченский "Залив"", — написал Рогозин.