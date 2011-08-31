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Россия планирует создать новейшую систему контроля за космосом к 2021 году

01.09.2017 RNS 127 0
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СККП
Система контроля космического пространства (СККП)
Источник: МО РФ

Система контроля космического пространства будет развернута на территории России в ближайшие три-четыре года, следует из статьи, которая будет опубликована в сентябрьском номере журнала Минобороны РФ "Военная мысль".

"В ближайшие три-четыре года на территории Российской Федерации будет развернута сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства. Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения, размещенные в Калининградской и Московской областях, Алтайском крае, Дальневосточном регионе и Республике Крым", — говорится в статье.

По словам автора статьи, сейчас национальная система контроля космического пространства способна обеспечечить наблюдение за околоземным космическим пространством, определить степень опасности и отследить подготовку к военным действиям в космосе. Главными ограничениями существующей системы является ее зависимость от оптических средств и погодных условий.

"К 2020 году с вводом в строй перспективных средств национальная система контроля космического пространства будет способна обеспечить глобальный контроль околоземного космического пространства во всех операционных стратегических космических зонах", — отметил автор.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
СККП

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