Космическую разведку территории России ведут 136 иностранных военных спутников



Спутники Земли

Источник: http://www.spacecorp.ru/ Спутники ЗемлиИсточник: http://www.spacecorp.ru/

Разведывательную деятельность из космоса ведут 136 иностранных космических аппаратов, сообщил начальник главного центра разведки космической обстановки полковник Андрей Калюта.

"В околоземном космическом пространстве функционируют свыше 4500 космических аппаратов различного назначения. В военной сфере используется около 300 космических аппаратов, обеспечивающих ведение всех видов разведки территории Российской Федерации, связь, навигационное и метеорологическое обеспечение деятельности вооруженных сил иностранных государств", — говорится в статье Калюты, которая будет опубликована в сентябрьском номере журнала Минобороны РФ "Военная мысль".

По данным Калюты, из 300 иностранных военных спутников 136 аппаратов относятся к разведывательным, восемь предназначены для обнаружения из космоса старта баллистических ракет и ядерных взрывов, 85 спутников обеспечивают военную связь, 60 — спутниковую навигацию, 14 — предназначены для метеорологического обеспечения войск. Кроме того, на орбите находится 85 военно-экспериментальных спутников.

Наибольшая орбитальная группировка военных спутников США. Им принадлежит почти 200 спутников. Примерно 100 военных аппаратов у КНР. У всех других стран, включая Францию и Японию, порядка 60–70 военных спутников.

"Многочисленные работы по анализу действий вооруженных сил иностранных государств в ходе военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Югославии и в Афганистане подтверждают неоспоримость весомого вклада космических систем в достижение поставленных вооруженным силам задач. Используя опыт применения космических систем боевого обеспечения, накопленный в предыдущие годы, иностранные государства продолжают наращивать количественный и качественный состав космических систем военного назначения", — написал эксперт.

По его словам, "особое место в орбитальных группировках иностранных государств занимает более 80 военно-экспериментальных космических аппаратов".

"В течение последних 20 лет США и Китаем проведен ряд экспериментов, свидетельствующих о разработке и испытаниях космических средств, способных решать ряд специфических задач, а именно: управляемое сближение с другими космическими аппаратами; инспекция космических аппаратов в ближней и дальней операционных стратегических космических зонах; радио- и радиотехническая разведка космических аппаратов в непосредственной близости от их точек стояния в геостационарной области дальней операционной стратегической космической зоны", — написал Калюта.

По его словам, "анализ результатов известных экспериментов показывает, что США и Китай уже в настоящее время обладают средствами контроля и воздействия на космические аппараты других стран".

По мнению эксперта, ведущие мировые державы завершили или завершают создание космических систем боевого обеспечения, способных осуществлять поддержку применения вооруженных сил на любом театре военных действий. В околоземном пространстве осуществляется практическая отработка средств космического базирования, способных обеспечивать контроль космического пространства и воздействие на другие космические объекты.

По данным открытых источников, сегодня в российской орбитальной группировке 121 функционирующий космический аппарат социально-экономического, научного, а также двойного и военного назначения. Общее число действующих спутников военного и двойного назначения вместе с аппаратами системы ГЛОНАСС (23 спутника), а также военными спутниками связи составляет примерно 50-60 аппаратов.