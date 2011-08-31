Макфол заявил о нежелании Трампа поставлять летальное оружие Украине



Майкл Макфол

Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Майкл МакфолИсточник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп является главным противником поставок летального оружия Украине, сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

"Очевидно, что есть голоса в поддержку поставок оборонительного оружия в Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи... Я не могу сказать наверняка, ведь больше не работаю в Белом доме. Однако мне кажется, что именно президент США — главный противник предоставления Украине летального оружия. И его голос важен", — сказал Макфол.

По его мнению, решение о поставках оружия Киеву принято не будет.

"Основной аргумент противников поставок связан с отношениями с Владимиром Путиным. Они уверены, что предоставление оружия сделает американо-российские отношения еще более натянутыми", — добавил он.