Макфол заявил о нежелании Трампа поставлять летальное оружие Украине
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Майкл Макфол
Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
Президент США Дональд Трамп является главным противником поставок летального оружия Украине, сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью украинскому изданию "Обозреватель".
"Очевидно, что есть голоса в поддержку поставок оборонительного оружия в Украину и в Государственном департаменте, и в Пентагоне. Но есть один человек, который не в восторге от этой идеи... Я не могу сказать наверняка, ведь больше не работаю в Белом доме. Однако мне кажется, что именно президент США — главный противник предоставления Украине летального оружия. И его голос важен", — сказал Макфол.
По его мнению, решение о поставках оружия Киеву принято не будет.
"Основной аргумент противников поставок связан с отношениями с Владимиром Путиным. Они уверены, что предоставление оружия сделает американо-российские отношения еще более натянутыми", — добавил он.
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31.08.2017
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