Дания и Швеция объединят усилия против "гибридной войны" со стороны России



Минобороны РФ

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Минобороны РФИсточник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дания и Швеция объединяют усилия, чтобы бороться с "кибератаками и пропагандой" со стороны России. Такое совместное заявление сделали министры обороны Швеции и Дании — Питер Хултквист и Клаус Фредериксен, сообщает издание The Hill со ссылкой на правительство Швеции.

Министры обороны обеих стран осудили российские "фальшивые новости" (fake news), назвали их опасностью для обеих стран и пообещали нарастить усилия по борьбе с "гибридной войной", которую, с их точки зрения, ведет Россия.

"Россия предпринимала определенные действия в ряде случаев, — заявили министры обороны. — Военная техника и действия являются наиболее очевидными примерами, но есть также и так называемая гибридная война, которая включает в себя различные формы кибератак, распространение дезинформации и фальшивых новостей, которые могут создать неопределенность в обществе. Когда мы не можем четко отличить ложные новости и дезинформацию от истины и правды, мы становимся все более незащищенными".

"Поскольку ситуация с безопасностью в нашей непосредственной зоне ответственности ухудшается в результате восстановления России, сотрудничество в сфере обороны становится центральным вопросом, — заявили министры обороны. — Мы убеждены, что сотрудничество между нашими странами может способствовать поддержанию стабильности и свободы в регионе Балтийского моря".

Совместное заявление глав Минобороны Дании и Швеции сделано на фоне подготовки России к военным учениям "Запад".