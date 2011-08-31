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Латвии не стоит преувеличивать возможные угрозы от военных учений "Запад"

01.09.2017 Delfi.lv, Латвия 102 0
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Министры иностранных дел России и Латвии Сергей Лавров и Марис Риекстиньш
Министры иностранных дел России и Латвии Сергей Лавров и Марис Риекстиньш
Источник: © РИА Новости, Эдуард Песов

В Латвии не следовало бы преувеличивать возможные угрозы от российско-белорусских военных учений "Запад", заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" новый посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Военные учения как таковые не являются чем-то необычным - каждое государство вправе развивать свою обороноспособность, но латвийская сторона хотела бы, чтобы этот процесс протекал открыто, подчеркнул посол.

На вопрос о возможности провокаций во время учений "Запад" он ответил, что не располагает и не может располагать такой информацией, ибо провокации по определению должны быть неожиданными, но подчеркнул, что это не первые учения такого рода, поэтому не стоит преувеличивать возможные угрозы. Мы должны выразить желание, чтобы эти учения проводились по возможности прозрачно, добавил посол.

Президент Латвии Раймонд Вейонис тоже заявил, что никаких военных угроз для государства учения не создают. "Не думаю, что кто-то начнет военные акции против Латвии, Балтии или НАТО", - сказал он в интервью "Утренней панораме", отметив, что стопроцентной гарантии ни на что в этом мире, конечно, дать нельзя.

Вейонис пояснил, что его высказывания о возможных провокациях были истолкованы неверно - он хотел подчеркнуть, что во время учений в информационное пространство могут быть вброшены какие-то провокационные утверждения, например, необоснованная критика в отношении пребывания военнослужащих НАТО в Латвии.

Уровень военных угроз в Латвии по-прежнему остается низким и никаких реальных угроз сейчас нет, добавил президент, отметив, что Латвия тоже стала сильнее в военном отношении, здесь находятся союзники по НАТО, что в целом дает другим сигнал воздерживаться от каких-либо возможных военных действий против нее.

По оценке Риекстиньша, отношения Латвии и России непростые, но найти точки соприкосновения возможно - это, например, межправительственные переговоры, демаркация границы, экономические отношения, культурные контакты и т.п.

Риекстиньш отметил, что ему было бы трудно определить какой-то один самый большой вызов в должности посла, но совершенно ясно, что фону отношений между двумя странами существенно вредят действия России в Крыму и на востоке Украины. Запад действительно пытается сотрудничать с Россией, другой вопрос, что Россия не всегда это оценивает, считает посол.

"Испортить отношения не трудно, труднее конструктивно их налаживать", - отметил Риекстиньш.


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31.08.2017
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