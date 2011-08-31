Военные учения России у границ ЕС пугают НАТО (Le Figaro, Франция)



Учения вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Андрей Александров Учения вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Андрей Александров

Россия и Белоруссия готовятся к проведению крупных военных учений, которые настораживают приграничных членов Альянса

Россия и Белоруссия готовятся с 14 сентября к крупномасштабным военным учениям "Запад-2017" у границ Европейского союза, вызывая страх у НАТО и ближайших соседей Москвы и внося смятение среди западных лидеров. Официально 12,7 тысяч военнослужащих, в том числе 7 200 белорусов и 5 500 россиян, будут участвовать в этих маневрах при поддержке около 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 200 артиллерийских орудий и 10 кораблей. Это на 4 700 человек больше, чем на предыдущих учениях в 2015 году.

Йенс Столтенберг отправился в Варшаву, чтобы попытаться успокоить Польшу накануне этой операции устрашения, в которой каждая из сторон занимает позицию потерпевшего. Однако НАТО считает, что данные цифры намеренно занижены. Литва, непосредственно обеспокоенная своим восточным флангом, утверждает, что реальная цифра может составлять 100 тысяч солдат. По мнению Атлантического альянса, отсутствие прозрачности противоречит международным договорам.

Согласно симуляции, используемой в качестве легенды для маневров, четвертая часть западной Белоруссии объявлена враждебным остальной территории государством Вейшнория. При поддержке двух других воображаемых государств - Лубения и Весбария, чьи границы в общих чертах напоминают границы Польши и Литвы - эта так называемая западная коалиция, по словам заместителя министра обороны Белоруссии Олега Белоконева, намерена дестабилизировать ситуацию в Белоруссии и ухудшить связи между двумя союзниками - Россией и Белоруссией.

Мнимый враг

Этот военный сценарий является логическим следствием, по заявлениям белорусских властей, недавнего развертывания НАТО четырех боевых групп в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Отныне 4 500 человек находятся в боевой готовности, подтвердили в НАТО во вторник. А аргумент, используемый для оправдания маневров, который выдвигает Москва, несколько отличается от мотивации НАТО.

Несмотря на сугубо оборонительный характер, эти учения предполагают вторжение террористических группировок на территорию Белоруссии и Калининграда, российского анклава между Польшей и Литвой. "Враг - мнимый, и легенда не привязана к рассматриваемому региону. Такой сценарий может произойти в любой точке мира", - сказал заместитель министра обороны России Александр Фомин, который обвинил западные страны в распространении мифов о так называемой "российской угрозе". Для прозрачности Москва даже решила пригласить представителей западных СМИ для освещения учений в соответствии с пожеланием, командующего сухопутными силами США в Европе Беном Ходжесом.

НАТО, в свою очередь оправдывает укрепление своего восточного фланга аннексией Крыма Россией и ее участием в украинском конфликте на Донбассе, что постоянно отвергают российские власти. Помимо развертывания боевых групп в странах Балтии и размещения американской армией новой штаб-квартиры в Польше, 1500 военнослужащих НАТО, Великобритании, США, Литвы и Польши провели в начале июня первые широкомасштабные маневры по защите Сувалкского коридора.

Этот участок земли, расположенный на польской территории, считается уязвимым с точки зрения западных стран по географическим причинам. Он зажат между Калининградом и Белоруссией. Россия проведет часть своих учений "Запад-2017" на территории этого сильно военизированного анклава, всего в 100 км к западу от Сувалкского коридора. Литва сильно опасается, что Москва может использовать эти маневры как предлог для постоянного накопления своих войск на восточном фланге НАТО. В течение всего периода учений семь дополнительных истребителей F-15 будут осуществлять полеты над территорией прибалтийских стран в качестве сдерживающего фактора. Минск пообещал, что российские войска покинут Белоруссию после 20 сентября.

Пьер Авриль (Pierre Avril)