Российские военные маневры уже начались (Neatkarigas Rita Avize, Латвия)



Участники российско-белорусских учений "Запад-2013"

Источник: © РИА Новости, Алексей Дружинин Участники российско-белорусских учений "Запад-2013"Источник: © РИА Новости, Алексей Дружинин

Российскими военными учениями "Запад-2017" с приближением их активной фазы с 14 по 20 сентября пугают все сильнее. Но в действительности активные военные маневры начались еще в июле и продолжались весь август.

Морской десант на островах в Финском заливе, отработка превентивного удара бригады тактических ракет в Ленинградской области, артиллерия, морской десант, танки, подразделения специального назначения, учения по обеспечению связи с созданием сети Интранет в Псковской области. Фактически все виды Вооруженных сил России активизировались, и вне зависимости от того, объявлено об этом официально или нет, в данное время все упомянутые действия напрямую связаны с учениями "Запад-2017". Используя спортивную терминологию, можно сказать: идет разогрев всех групп мускулов. Это в беседе с Neatkarg отметил также военный аналитик Мартиньш Вердиньш.

Стратегия цифр[/b]

Особого внимания заслуживает комплекс различных тренировок в области логистики. В эти дни на территории Белоруссии проходят нетипичные учения по получению топлива из гражданских трубопроводов, в том числе из нефтепровода, второй конец которого находится в Вентспилсе. Это свидетельствует о том, что обеспечение горючим необходимо для беспрецедентно большого количества бронетехники. В свою очередь, приземление военных самолетов на публичные автодороги означает, что военные аэродромы находятся под угрозой - перемещаются истребители. Это типичный сценарий холодной войны с масштабными военными действиями. Не борьба против горстки террористов.

Какие силы будут привлечены к учениям? Формально - максимум 12 999 солдат. России важно не превышать этот предел, потому что между государствами-членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2011 году заключен так называемый Венский документ - соглашение о добровольном обмене военной информацией и взаимных инспекциях. Согласно этому документу, в том случае, если количество участвующих в военных учениях солдат составляет 13 тысяч и более, все входящие в ОБСЕ страны имеют право наблюдать за маневрами без ограничений. К тому же, одновременно не должно проводиться более трех маневров, в которых задействовано упомянутое количество солдат или 300 танков (в каждых учениях). Разумеется, этими цифрами можно манипулировать, называя некоторые учения проверкой боеготовности, как это происходило в прошлом году незадолго до учений "Запад". Фактически в полной боевой готовности находились все Вооруженные силы России, но на бумаге никакие цифры не были превышены. Также и в этом году эксперты полагают, что на самом деле в маневрах участвуют около 100 тысяч солдат, а в более драматических подсчетах упоминаются 300 тысяч.

Уровень стресса растет[/b]

Никто не может запретить России проводить военные учения, каждое государство имеет право поддерживать боеспособность своей армии. Но уровень стресса повышен во всем регионе, и неудивительно, что американцы для патрулирования воздушного пространства Балтии прислали в Шауляй семь истребителей, а в Балтийское море вошел военный корабль USS James William и не только он.

Главный вопрос, который тревожит жителей всех стран: есть ли сейчас основания для опасений, что эта военная "насыщенность" и обостренные политические отношения могут перерасти в реальный конфликт, и кто в нем выбран на роль жертвы. Мартиньш Вердиньш считает, что Латвия сейчас может чувствовать себя относительно безопасно, потому что у нас дислоцирован возглавляемый канадцами батальон сил НАТО. И украинцы могут облегченно вздохнуть, об этом, по меньшей мере, позволяет судить карта проведения учений, на которой обозначены западная и северная часть Белоруссии. Это, скорее, ближе к нам, чем к украинцам. Уже достаточно давно обсуждается версия о том, что российская армия может войти в Белоруссию на совсем - оккупировать ее. Так было бы удобнее присматривать за Сувалкским коридором. Ближе к Калининграду и к выходу в Балтийское море. Несомненно, о таком сценарии проинформирован также президент Белоруссии Александр Лукашенко, но если бы такое было возможно, то вряд ли он позволил бы российской армии войти на территорию своего государства. Другое дело, что у России уже давно есть желание создать у соседа свои авиационные и сухопутные базы. До сих пор Белоруссия разрешала держать на своей территории лишь радар, радиостанцию для связи с подводными лодками и обслуживающий это оборудование персонал. Размещение российских военных баз в Белоруссии на постоянной основе было бы большей угрозой для нашего региона, чем все связанные с "Запад-2017" маневры вместе взятые.

Министерство обороны подчеркивает, что сейчас нет прямой военной угрозы для Латвии. Но существует вероятность провокаций - об этом высказался министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. Возможны провокации, которые будут выглядеть как происшествия. Например, вроде бы случайное нарушение границ воздушного пространства. В свою очередь, о рисках внутренних провокаций предупредила Полиция безопасности. Речь о тех же "зеленых человечках". Из-за них сейчас осложнен бизнес военно-спортивных игр. Как указывает полиция, "любые военно-спортивные игры в настоящее время вводят в заблуждение относительно возможной угрозы как жителей, так и государственные институты". По этой причине к участникам Airsoft и Lasertag приковано особое внимание. В упомянутых играх используется оружие, которое непрофессионалу сложно отличить от настоящего, а также военная форма различных государств, в том числе и России. Неудивительно, что экипированные таким образом отряды вызывают у жителей обеспокоенность. Ведь может оказаться, что мужчины проводят не вечеринку холостяков, а собираются причинить реальный вред латвийскому государству.

Полиция безопасности призывает жителей Латвии быть внимательными во время учений "Запад-2017" и информировать о подозрительных случаях в любое время суток.

Имантс Виксне (Imants Vksne)