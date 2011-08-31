Эксперт оценил опасность американской SM-6 для российских ядерных ракет



Старт ЗУР SM-6 с корабельной установки вертикального пуска

Источник: Raytheon Старт ЗУР SM-6 с корабельной установки вертикального пускаИсточник: Raytheon

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Испытанная в США корабельная многоцелевая ракета SM-6 не представляет радикальной угрозы для активно маневрирующих российских баллистических ракет; она опасна для одиночных кораблей ВМФ России, считает эксперт центра военно-политических исследований при МГИМО (у) МИД России Владимир Коровин.

Как сообщала газета USA Today со ссылкой на Агентство противоракетной обороны (ПРО) США, американские военные в рамках испытаний системы перехвата баллистических ракет, проведенных в среду на Гавайях, сбили баллистическую ракету средней дальности. Ракета-цель, стартовавшая с базы в Баркинг-Сэндс, была перехвачена зенитными ракетами SM-6 с эсминца John Paul Jones. "Теперь мы продолжим развивать технологии противоракетной обороны, чтобы опережать появляющиеся угрозы", - процитировала газета заявление директора Агентства ПРО США генерал-лейтенанта Сэма Гривза, который отметил, что испытание стало "ключевой вехой" в развитии американской ПРО.

Это второе успешное испытание системы перехвата баллистических ракет с использованием SM-6. В конце июля Вашингтон провел успешное испытание системы противоракетной обороны THAAD, расположенной на Аляске.

"Современные российские ракеты, так скажем, малой дальности типа "Искандер", имеют свойство энергичного маневрирования на старте и завершающем этапе полета. Американская SM-6 не работает по интенсивно маневрирующим целям. Она, естественно, усложняет выполнение задачи российским баллистическим ракетам, но не представляет для них радикальной угрозы", - заявил РИА Новости в среду Коровин.

Он отметил, что SM-6 - "это своего рода многоцелевая ракета", и при использовании в качестве противокорабельной ее задача - выйти на баллистическую траекторию и атаковать корабль вертикально.

"Она "прошивает" корабль сверху донизу. Вертикально вверх стрелять сегодня не так много систем могут. Вот соседний корабль по этой атакующей ракете работать может, но не атакуемый. То есть для одиночного корабля эта ракета представляет определенную опасность", - сказал эксперт.

По его словам, ракета SM-6 находится в серийном производстве около четырех лет. "Ее изготавливают на новом заводе, который находится в штате Алабама. Это зенитная ракета дальнего действия - так называемой загоризонтной дальности - способна работать на дальности более 350 километров. Масса ее боевой части - 125 килограммов. Решение задачи по перехвату баллистических ракет для нее не основная, а дополнительная (задача)", - пояснил он.

По мнению Коровина, постановка перед SM-6 задачи по перехвату баллистических ракет средней дальности - это продолжение программы конца 1990-х годов.

"В 2001 году американцы от этой программы отказались из-за резкого увеличения стоимости. Когда появилась ракета SM-6, было предложено использовать ее для перехвата баллистических ракет на малых высотах - от 10 до 25 километров, не выше. То, что сегодня они перехватили ракету средней дальности, говорит о том, что ракета действительно удачная, успешная", - отметил эксперт.

"Она является продолжением начатой еще в середине 1960-х годов программы по созданию ракет типа Standard - дальнейшим развитием основной ракеты американского флота Standard-2 Block IV - только с установкой на ней активной головки самонаведения от ракеты "воздух-воздух" AMRAAM - самой массовой американской авиационной ракеты средней дальности", - добавил Коровин.

По его мнению, назвать прошедшие в среду испытания вехой затруднительно. "Продемонстрировано то, что должна была делать предыдущая система на основе ракеты SM-2 Block IV-А еще в начале 2000-х годов. Результаты испытаний - это примерно аналог того, что российская система С-300 "Фаворит" тоже сбивает баллистические ракеты, с определенным, естественно, ограничением. Только непонятно, с какой скоростью летела баллистическая ракета средней дальности в точке, где ее перехватили", - сказал эксперт.

"То есть это корабельная ракета, которая в том числе будет сбивать и баллистические ракеты на относительно малых высотах. Ежегодно этих ракет выпускается порядка 80-90 штук. Цена SM-6 - несколько миллионов долларов. Любой бизнес предполагает, что нужно как можно более массовое производство. Естественно, на эту ракету пытаются возложить дополнительные задачи, в частности противоракетные и противокорабельные", - заключил Коровин.