

F-35 представлен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries в Комаки-Минами (Япония)

Источник: Kyodo F-35 представлен на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries в Комаки-Минами (Япония)Источник: Kyodo

Министерство обороны Японии запросило рекордный по объему бюджет на следующий финансовый год (начинается 1 апреля 2018 года) в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове и регулярными пусками баллистических ракет в КНДР. Ведомство сообщило в четверг, что направило соответствующий документ в правительство страны.

Оно просит увеличить расходы на оборонные нужды на 2,5% по сравнению с текущим годом - до 5,25 трлн иен (около $47,8 млрд).

Часть средств бюджета, как ожидается, пойдет на закупку у США наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. По мнению экспертов, для защиты всей территории Японии от возможного ракетного удара или падения баллистической ракеты достаточно двух таких установок, каждая из которых стоит около 80 млрд иен (около $728 млн), передает ТАСС

Минобороны Японии запросило рекордный военный бюджет

Также около 67 млрд иен ($609 млн) будет потрачено на приобретение модернизированных комплексов PAC-3 MSE, чей радиус действия в два раза больше чем у PAC-3, а также новых ракет- перехватчиков SM-3 Block IIA морского базирования.

Япония в настоящее имеет двухуровневую систему ПРО. Оснащенные системами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету в средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием PAC-3, которые должны перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Дальность этой системы не превышает нескольких десятков километров.

Япония уже несколько лет подряд повышает расходы на оборону в связи с нестабильной ситуацией в регионе, в частности на Корейском полуострове. Военный бюджет страны на 2017 финансовый год составил 5,13 трлн иен (почти $44 млрд).