Атомный ледокол "Советский Союз" утилизируют
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Атомный ледокол "Советский Союз"
Источник: Сергей Субботин / РИА Новости
Атомный ледокол "Советский Союз" будет утилизирован. Об этом заявил гендиректор "Атомфлота" (входит в "Росатом") Вячеслав Рукша, передает РИА Новости.
"Ледокол "Советский Союз", к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ", — сказал он.
Рукша пояснил, что судно намеревались восстановить и использовать для работы на шельфе. Но этим планам помешали западные санкции, из-за которых был заблокирован совместный проект "Роснефти" и ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря.
Глава "Атомфлота" добавил, что рассматривалась также возможность эксплуатации ледокола для нужд Минобороны. Однако он оказался избыточным по мощности и его использование признали экономически не целесообразным.
Атомный ледокол "Советский Союз" класса "Арктика" построен на Балтийском заводе, спущен на воду в 1986 году. Использовался для научных целей и туризма. В частности, в 2004 году участвовал в исследовании влияния глобального потепления. В связи со снижением объемов работ в Арктике в 2000-х был выведен из эксплуатации и стоял на приколе в Мурманске. Руководство "Атомфлота" планировало восстановить работоспособность судна в 2017 году.
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31.08.2017
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