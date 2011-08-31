Атомный ледокол "Советский Союз" утилизируют



Атомный ледокол "Советский Союз"

Источник: Сергей Субботин / РИА Новости Атомный ледокол "Советский Союз"Источник: Сергей Субботин / РИА Новости

Атомный ледокол "Советский Союз" будет утилизирован. Об этом заявил гендиректор "Атомфлота" (входит в "Росатом") Вячеслав Рукша, передает РИА Новости.

"Ледокол "Советский Союз", к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ", — сказал он.

Рукша пояснил, что судно намеревались восстановить и использовать для работы на шельфе. Но этим планам помешали западные санкции, из-за которых был заблокирован совместный проект "Роснефти" и ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря.

Глава "Атомфлота" добавил, что рассматривалась также возможность эксплуатации ледокола для нужд Минобороны. Однако он оказался избыточным по мощности и его использование признали экономически не целесообразным.

Атомный ледокол "Советский Союз" класса "Арктика" построен на Балтийском заводе, спущен на воду в 1986 году. Использовался для научных целей и туризма. В частности, в 2004 году участвовал в исследовании влияния глобального потепления. В связи со снижением объемов работ в Арктике в 2000-х был выведен из эксплуатации и стоял на приколе в Мурманске. Руководство "Атомфлота" планировало восстановить работоспособность судна в 2017 году.