Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Атомный ледокол "Советский Союз" утилизируют

01.09.2017 Lenta.ru 102 0
0
Понравилась новость?
 0
Ледокол "Советский Союз"
Атомный ледокол "Советский Союз"
Источник: Сергей Субботин / РИА Новости

Атомный ледокол "Советский Союз" будет утилизирован. Об этом заявил гендиректор "Атомфлота" (входит в "Росатом") Вячеслав Рукша, передает РИА Новости.

"Ледокол "Советский Союз", к сожалению, утилизируется. Был подписан официальный приказ", — сказал он.

Рукша пояснил, что судно намеревались восстановить и использовать для работы на шельфе. Но этим планам помешали западные санкции, из-за которых был заблокирован совместный проект "Роснефти" и ExxonMobil по добыче углеводородов на шельфе Карского моря.

Глава "Атомфлота" добавил, что рассматривалась также возможность эксплуатации ледокола для нужд Минобороны. Однако он оказался избыточным по мощности и его использование признали экономически не целесообразным.

Атомный ледокол "Советский Союз" класса "Арктика" построен на Балтийском заводе, спущен на воду в 1986 году. Использовался для научных целей и туризма. В частности, в 2004 году участвовал в исследовании влияния глобального потепления. В связи со снижением объемов работ в Арктике в 2000-х был выведен из эксплуатации и стоял на приколе в Мурманске. Руководство "Атомфлота" планировало восстановить работоспособность судна в 2017 году.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Балтийский завод
Минoбороны РФ
Росатом
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.09 02:10
  • 73
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 01.09 01:54
  • 16
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 01.09 01:47
  • 1
РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проекта
  • 01.09 01:30
  • 8
Иран начал производство собственных тяжелых истребителей
  • 01.09 01:30
  • 1
Объем экспорта самолетов в 2018 году будет увеличен почти втрое
  • 31.08 23:59
  • 249
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 31.08 23:05
  • 394
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 22:54
  • 69
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 21:37
  • 1
Все крылья в одну корзину
  • 31.08 20:47
  • 1
Техмаш готовит новые производственные линии для выпуска СВЧ-приборов
  • 31.08 20:37
  • 2
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 20:14
  • 5
National Interest: сирийский конфликт помог России «подтянуть» беспилотники до уровня США
  • 31.08 17:16
  • 11
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 31.08 17:15
  • 100
Вверх-вниз
  • 31.08 17:10
  • 5287
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы