"Корсары" — на службе украинской армии

Вооруженные силы Украины получили новый противотанковый ракетный комплекс. Вчера, 29 августа, пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром" сообщила о том, что ПТРК РК-3 "Корсар" официально принят на вооружение армии в соответствии с приказом Минобороны Украины.

Первый прототип переносного противотанкового ракетного комплекса РК-3 "Корсар" был показан Государственным Киевским конструкторским бюро (ГККБ) "Луч" в 2006 году, а его испытания состоялись в 2013 году. Несмотря на то, что в 2015 году государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГККБ "Луч", объявил об успешном завершении разработки нового ПТРК, работы над ним продолжались до 2017 года. Первая партия ракет (в количестве 50 штук) и пусковых установок к ним уже поступила в войска.

Ракета ПТРК "Корсар". Источник: ukroboronprom.com.ua

ПТРК РК-3 "Корсар" состоит из станка, контейнера с ракетами РК-3, а также пусковой установки, оснащенной оптическим и инфракрасным прицелами. Комплекс может использоваться как со станком, масса которого составляет 6,3 кг, так и без него – в таком случае стрельба ведется с бруствера или с плеча. За точность прицеливания отвечает прибор наведения ПН-КУ разработки Изюмского приборостроительного завода. Ракета наводится по лазерному лучу, и даже на максимальной дальности ведения огня (2,5 км) отклонение от точки прицеливания не превышает 25 см, что, по словам разработчиков, позволяет попадать даже в амбразуру дота.

Базовыми для "Корсара" являются ракеты РК-3К и РК-3ОФ. РК-3К имеет тандемную кумулятивную боевую часть и обеспечивает бронепробитие не менее 550 мм за динамической защитой. Ракета РК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром, что позволяет пробивать свыше 50 мм бронестали. Кроме того, ведется разработка термобарических боеприпасов.

Испытания ПТРК "Корсар"