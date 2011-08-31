Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Корсары" — на службе украинской армии

01.09.2017 Warspot 78 0
0
Понравилась новость?
 0

Вооруженные силы Украины получили новый противотанковый ракетный комплекс. Вчера, 29 августа, пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром" сообщила о том, что ПТРК РК-3 "Корсар" официально принят на вооружение армии в соответствии с приказом Минобороны Украины.

Первый прототип переносного противотанкового ракетного комплекса РК-3 "Корсар" был показан Государственным Киевским конструкторским бюро (ГККБ) "Луч" в 2006 году, а его испытания состоялись в 2013 году. Несмотря на то, что в 2015 году государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входит ГККБ "Луч", объявил об успешном завершении разработки нового ПТРК, работы над ним продолжались до 2017 года. Первая партия ракет (в количестве 50 штук) и пусковых установок к ним уже поступила в войска.

Ракета ПТРК "Корсар". Источник: ukroboronprom.com.ua

ПТРК РК-3 "Корсар" состоит из станка, контейнера с ракетами РК-3, а также пусковой установки, оснащенной оптическим и инфракрасным прицелами. Комплекс может использоваться как со станком, масса которого составляет 6,3 кг, так и без него – в таком случае стрельба ведется с бруствера или с плеча. За точность прицеливания отвечает прибор наведения ПН-КУ разработки Изюмского приборостроительного завода. Ракета наводится по лазерному лучу, и даже на максимальной дальности ведения огня (2,5 км) отклонение от точки прицеливания не превышает 25 см, что, по словам разработчиков, позволяет попадать даже в амбразуру дота.

Базовыми для "Корсара" являются ракеты РК-3К и РК-3ОФ. РК-3К имеет тандемную кумулятивную боевую часть и обеспечивает бронепробитие не менее 550 мм за динамической защитой. Ракета РК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром, что позволяет пробивать свыше 50 мм бронестали. Кроме того, ведется разработка термобарических боеприпасов.

Испытания ПТРК "Корсар"

30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ИПЗ Казенный
Луч КБ
Минoбороны РФ
Укроборонпром

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.09 02:10
  • 73
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 01.09 01:54
  • 16
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 01.09 01:47
  • 1
РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проекта
  • 01.09 01:30
  • 8
Иран начал производство собственных тяжелых истребителей
  • 01.09 01:30
  • 1
Объем экспорта самолетов в 2018 году будет увеличен почти втрое
  • 31.08 23:59
  • 249
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 31.08 23:05
  • 394
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 22:54
  • 69
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 21:37
  • 1
Все крылья в одну корзину
  • 31.08 20:47
  • 1
Техмаш готовит новые производственные линии для выпуска СВЧ-приборов
  • 31.08 20:37
  • 2
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 20:14
  • 5
National Interest: сирийский конфликт помог России «подтянуть» беспилотники до уровня США
  • 31.08 17:16
  • 11
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 31.08 17:15
  • 100
Вверх-вниз
  • 31.08 17:10
  • 5287
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы