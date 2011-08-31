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Американские гаубицы получат хромированные стволы

01.09.2017 Warspot 69 0
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Американцы продолжают модернизировать свои лёгкие буксируемые гаубицы. Сегодня, 31 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США заказало компании Watervliet Arsenal производство хромированных стволов для орудий M777A2.

Гаубицы M777 поступили на вооружение американской армии в 2005 году и неоднократно модернизировались. Модификация M777A2 является последней серийной версией орудия. Кроме того, в настоящее время ведется разработка орудия M777ER с удлиненным стволом. В прошлом году Корпус морской пехоты США впервые протестировал "три семерки", оснащенные новым хромированным стволом. Тогда военное командование высоко оценило возможности орудия, в частности, повышенный ресурс ствола (увеличен на 50%), а также лёгкость его чистки после стрельб.

Стрельба из гаубицы M777. Источник: armyrecognition.com

Сегодня стало известно, что для американской армии и Корпуса морской пехоты заказана первая партия хромированных стволов, которая будет поставлена в войска в 2019 году. При этом в компании Watervliet Arsenal указывают, что речь идет о тестовом заказе, который в дальнейшем должен быть увеличен, поскольку вооруженные силы США имеют в своем составе более тысячи орудий M777.

Производство стволов для гаубиц M777 на заводе Watervliet Arsenal. Источник: armyrecognition.com

Гаубица M777 была разработана британской компанией BAE Systems и состоит на вооружении армий США (более 1000 единиц), Канады (37 единиц), Австралии (35 единиц) и Индии (заказано 145 единиц). В США эти гаубицы поступили на вооружение в 2005 году и заменили артиллерийские системы M198. За счёт применения алюминиевых и титановых сплавов разработчикам удалось снизить вес артсистемы до 4,2 т, что сделало M777 самой лёгкой гаубицей в своём классе. Для сравнения, российское орудие 2А65 "Мста-Б" весит 7 т, а масса M198 составляет 7,1 т.
31.08.2017
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Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Канада
Россия
США
Компании
BAE Systems
Минoбороны РФ

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