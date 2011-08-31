Эксперт: реформа в российской авиаотрасли будет "неплохим делом"



Ближне-среднемагистральный самолет МС-21

Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/ Ближне-среднемагистральный самолет МС-21Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/

Объединенная авиастроительная корпорация намерена провести крупнейшую реформу в отрасли, пишут СМИ. Эксперт Борис Рыбак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сейчас, по сути, речь идет о завершении проекта, который был начат еще при создании ОАК.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена провести крупнейшую реформу в отрасли, пишет "Коммерсант".

По словам источников издания, речь идет об объединении ОАК, "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут" в единое юридическое лицо. Собеседники издания отметили, что новая структура будет заниматься не только общей координацией работы, но и развивать ее гражданские проекты - МС-21 и SSJ 100.

"Коммерсант" пишет, что создание юрлица на базе гражданского дивизиона не случайно: в условиях сокращения гособоронзаказа власти делают ставку на развитие гражданского сегмента, который по объему "не уступает военным программам".

Источник, близкий к ОАК пояснил, что сейчас у корпорации не хватает средств для развития "разрозненных компаний и структур", а трансформация позволит сэкономить около 50 млрд рублей.

Слияние трех структур приведет к кадровым перестановкам, пишет издание. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь во время переходного периода будет руководить "Иркутом". В результате обе корпорации будут отвечать за производство гражданских самолетов, а ГСС займется маркетингом, продажами и обслуживанием техники.

По данным "Коммерсанта", президент корпорации "Иркут" Олег Демченко займет пост вице-президента и генерального конструктора по гражданским программам ОАК. Кроме того, руководитель ГСС Владислав Масалов уступит свою должность гендиректору лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" Александру Рубцову, а сам станет председателем совета директоров российско-китайского предприятия, которое занимается разработкой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

"Коммерсант" отмечает, что все решения будут юридически оформлены на заседании советов директоров трех корпораций, которое пройдет 1 сентября.

Директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак считает, что реформирование отрасли будет "неплохим делом".

"Те изменения, которые описаны, мне кажутся вполне разумными. Дело в том, что когда создавалась Объединенная авиастроительная корпорация, главным лозунгом как раз и декларировалось, что, если все то наследие, которое осталось от Советского Союза, объединить в одну компанию, сделать ее покомпактней, поагрессивнее, подинамичнее, поподжарее, то от этого будет прок. И многие с этим согласились - и правительство, которое приняло этот план, в первую очередь. Однако в ходе создания ОАК сохранялась существенная разрозненность, вплоть до уровня внутренней конкуренции, что в контексте единой организации не очень хорошо. И нынешний проект будет неплохим делом, потому что это будет слегка запоздавшее, конечно, но завершение того процесса, который приведет к созданию единой компании", - сказал Борис Рыбак в эфире радио Sputnik.

По его словам, в процессе этого объединения все "ненужное" будет отброшено.

"Что такое "ненужное"? Это почти философский вопрос. Но для этого будет руководство, которое решит, какие проекты следует оставить, какие приоритеты им дать, а какие закрыть. Практика показывает, что в таких структурах резкого сокращения персонала не бывает, хотя, очевидно, что его можно было бы сократить и достаточно резко. Но государственные компании, наоборот, растут постоянно и в численности, и в затратах. Поэтому я думаю, что в результате объединения численность только вырастет", - полагает эксперт.

По его мнению, решение об объединении компаний будет воспринято положительно.

"Я думаю, что военные будут только довольны, им легче будет работать, им будет понятнее, хотя и так они никаких особых сложностей не испытывали. Что касается экспортных поставок, я думаю, там тоже никаких особых изменений не будет. Во-первых, их не так много сейчас, а во-вторых, это такое любимое детище, поэтому там все будет нормально. Рынок гражданской техники, я думаю, пока отнесется безразлично, потому что объем гражданской продукции в Объединенной авиастроительной корпорации, невелик и особого влияния на рынок не оказывает", - заключил Борис Рыбак.