Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Объем экспорта самолетов в 2018 году будет увеличен почти втрое

01.09.2017 Российская газета 106 1
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Sukhoi Superjet SSJ100-95B
Первый самолет Sukhoi Superjet SSJ100-95B (заводской номер 95102, регистрация EI-FWA), переданный ирландской авиакомпании CityJet
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрел стратегию развития экспорта "пилотных" отраслей промышленности до 2025 года. Так, планируется увеличить объем экспорта российской продукции авиа- и вертолетостроения в 2018 году в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом, в 2020 году - в пять раз, в 2025 году - в восемь раз.

"Планируется установить требования по уровню локализации продукции при закупках воздушных судов авиакомпаниями с государственным участием и при кооперационных поставках в интересах программ самолето- и вертолетостроения. Эти меры будут содействовать встраиванию российских производителей комплектующих в глобальные цепочки крупнейших производителей воздушных судов", - пояснили "РГ" в департаменте проектной деятельности правительства.

В базовом сценарии предполагается привлекать клиентов за счет сервиса и долгосрочности присутствия на рынке, обеспечения ликвидности российской продукции на вторичных рынках. Оптимистичный сценарий предполагает создание кредитно-лизинговой платформы с привлечением крупнейших российских и зарубежных лизинговых компаний.

Кроме того, экспорт автопрома в базовом сценарии планируется нарастить к 2025 году до 4,9 млрд долл. В том числе планируется экспортировать около 240 тыс. автомобилей и автокомпонентов стоимостью 1,6 млрд долл. В оптимистическом сценарии объем экспорта в 2025 году может составить 7,8 млрд долл., в том числе 400 тыс. автомобилей и комплектов и автокомпонентов стоимостью 2,5 млрд долл.

Также утвержден паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Благодаря его региональным программа удастся повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее, чем на 30%. При этом не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, уже по результатам первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не меньше предыдущей; а по итогам результатам реализации приоритетной программы - не менее 90% таких работников.

В 2018 году такие программы будут реализованы в 15 регионах на 150 предприятиях, а к 2025 году - во всех регионах на 850 предприятиях.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1153
№1
01.09.2017 01:30
Дай-то Бог!
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.09 02:10
  • 73
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 01.09 01:54
  • 16
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 01.09 01:47
  • 1
РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проекта
  • 01.09 01:30
  • 8
Иран начал производство собственных тяжелых истребителей
  • 01.09 01:30
  • 1
Объем экспорта самолетов в 2018 году будет увеличен почти втрое
  • 31.08 23:59
  • 249
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 31.08 23:05
  • 394
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 22:54
  • 69
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 21:37
  • 1
Все крылья в одну корзину
  • 31.08 20:47
  • 1
Техмаш готовит новые производственные линии для выпуска СВЧ-приборов
  • 31.08 20:37
  • 2
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 20:14
  • 5
National Interest: сирийский конфликт помог России «подтянуть» беспилотники до уровня США
  • 31.08 17:16
  • 11
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 31.08 17:15
  • 100
Вверх-вниз
  • 31.08 17:10
  • 5287
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы