Объем экспорта самолетов в 2018 году будет увеличен почти втрое
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Первый самолет Sukhoi Superjet SSJ100-95B (заводской номер 95102, регистрация EI-FWA), переданный ирландской авиакомпании CityJet
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрел стратегию развития экспорта "пилотных" отраслей промышленности до 2025 года. Так, планируется увеличить объем экспорта российской продукции авиа- и вертолетостроения в 2018 году в 2,9 раза по сравнению с 2016 годом, в 2020 году - в пять раз, в 2025 году - в восемь раз.
"Планируется установить требования по уровню локализации продукции при закупках воздушных судов авиакомпаниями с государственным участием и при кооперационных поставках в интересах программ самолето- и вертолетостроения. Эти меры будут содействовать встраиванию российских производителей комплектующих в глобальные цепочки крупнейших производителей воздушных судов", - пояснили "РГ" в департаменте проектной деятельности правительства.
В базовом сценарии предполагается привлекать клиентов за счет сервиса и долгосрочности присутствия на рынке, обеспечения ликвидности российской продукции на вторичных рынках. Оптимистичный сценарий предполагает создание кредитно-лизинговой платформы с привлечением крупнейших российских и зарубежных лизинговых компаний.
Кроме того, экспорт автопрома в базовом сценарии планируется нарастить к 2025 году до 4,9 млрд долл. В том числе планируется экспортировать около 240 тыс. автомобилей и автокомпонентов стоимостью 1,6 млрд долл. В оптимистическом сценарии объем экспорта в 2025 году может составить 7,8 млрд долл., в том числе 400 тыс. автомобилей и комплектов и автокомпонентов стоимостью 2,5 млрд долл.
Также утвержден паспорт приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Благодаря его региональным программа удастся повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее, чем на 30%. При этом не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, уже по результатам первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не меньше предыдущей; а по итогам результатам реализации приоритетной программы - не менее 90% таких работников.
В 2018 году такие программы будут реализованы в 15 регионах на 150 предприятиях, а к 2025 году - во всех регионах на 850 предприятиях.
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31.08.2017
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