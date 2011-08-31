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США отказали Турции в инструкторах для обучения пилотов истребителей F-16

01.09.2017 ИА Regnum 67 0
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Истребители F-16C/D
Истребители Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon ВВС Турции
Источник: www.milliyet.com.tr

Власти США отказались удовлетворить запрос Турции о направлении в страну инструкторов для обучения пилотов истребителей F-16, сообщает газета Hurriyet Daily News.

По информации издания, данный запрос был вызван тем, что ВВС Турции испытывает нехватку летчиков для реактивных истребителей.

Стоит отметить, что Турция обращалась с аналогичным запросом и в другие страны. После того как Пакистан дал положительный ответ на запрос Турции, США выступили против.

Договор о покупке американского вооружения предусматривает условие, по которому перепродажа, техническое обслуживание и подготовка персонала третьими странами требует согласия Вашингтона.

Кроме того, Анкара настаивала на том, чтобы обучение пилотов происходило на авиабазах Турции, но американцы дали согласие только на их подготовку в США.
31.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
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Страны
Пакистан
США
Турция
Продукция
F-16

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