США отказали Турции в инструкторах для обучения пилотов истребителей F-16
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Истребители Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon ВВС Турции
Источник: www.milliyet.com.tr
Власти США отказались удовлетворить запрос Турции о направлении в страну инструкторов для обучения пилотов истребителей F-16, сообщает газета Hurriyet Daily News.
По информации издания, данный запрос был вызван тем, что ВВС Турции испытывает нехватку летчиков для реактивных истребителей.
Стоит отметить, что Турция обращалась с аналогичным запросом и в другие страны. После того как Пакистан дал положительный ответ на запрос Турции, США выступили против.
Договор о покупке американского вооружения предусматривает условие, по которому перепродажа, техническое обслуживание и подготовка персонала третьими странами требует согласия Вашингтона.
Кроме того, Анкара настаивала на том, чтобы обучение пилотов происходило на авиабазах Турции, но американцы дали согласие только на их подготовку в США.
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31.08.2017
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