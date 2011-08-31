"Непассажирские" перспективы Ил-114



Самолет Ил-114-100 (серийный номер 02-09, узбекская регистрация UK-91109). Самолет был сдан авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" 24 мая 2013 года. Снимок сделан на ГАО ТАПОиЧ после выкатки самолета 10.06.2012

Источник: Хуршид / russianplanes.net Самолет Ил-114-100 (серийный номер 02-09, узбекская регистрация UK-91109). Самолет был сдан авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" 24 мая 2013 года. Снимок сделан на ГАО ТАПОиЧ после выкатки самолета 10.06.2012Источник: Хуршид / russianplanes.net

В начале этого года Объединенная авиастроительная корпорация официально сообщила о заключении договоров со своими дочерними предприятиями - Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина и РСК "МиГ" - на проведение опытно-конструкторских работ и подготовку серийного производства по программе модернизированного турбовинтового регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Тем самым, дан практический старт долгое время обсуждавшемуся проекту организации серийного выпуска самолетов Ил-114 на территории России, которые предполагается поставлять как авиакомпаниям, так и различным государственным заказчикам, а также (в специальных вариантах) - на экспорт. Как известно, ранее, с 1990 г., самолеты Ил-114 строились в Ташкенте, но в 2012 г., в связи с перепрофилированием завода и отсутствием новых коммерческих заказов, их выпуск был свернут. Коммерческая эксплуатация в России двух Ил-114 продолжалась в авиакомпании "Выборг" до 2010 г. (с тех пор обе машины находятся на хранении в аэропорту Пскова). Единственным оператором Ил-114 в нашей стране сегодня остается Научно-производственное предприятие "Радар ммс", использующее с 2005 г. для проведения испытаний различных радиоэлектронных систем своей разработки летающую лабораторию Ил-114ЛЛ (бортовой №91003). В связи с этим, с учетом предстоящего возобновления производства Ил-114 в России и перспектив его поставок госзаказчикам в различных специальных вариантах исполнения, более чем 12-летний опыт эксплуатации Ил-114ЛЛ компанией "Радар ммс" не может не представлять интереса. На недавнем авиасалоне МАКС-2017, традиционным участником которого стала эта машина, "Взлету" удалось поговорить об Ил-114 и его перспективах с руководством предприятия и его летно-испытательной базы.

Понимание того, что предприятию нужна современная летающая лаборатория, сформировалась в руководстве НПП "Радар ммс" к началу 2000-х гг. На первом Международном военно-морском салоне, который проходил в С. -Петербурге в июне 2003 г., стенд компании украшала модель Ил-114ЛЛ, окрашенная в фирменные цвета - белый с оранжевым и синим.

В качестве платформы для Ил-114ЛЛ был выбран самолет с серийным №01-09. Он был выпущен Ташкентским авиационно-производственным объединением им. В. П. Чкалова (ТАПОиЧ) в 1998 г., прошел сдаточные испытания (13 полетов), однако покупателя на него тогда не нашлось. После доработки по требованиям "Радар ммс" летающая лаборатория 28 апреля 2005 г. была торжественно передана заказчику в Ташкенте, после чего совершила уникальный для регионального самолета беспосадочный перелет в С. -Петербург продолжительностью более 8 часов, прошла дооборудование в Жуковском и в августе впервые демонстрировалась на авиасалоне МАКС-2005.

За прошедшие 12 лет, к моменту проведения МАКС-2017, налет Ил-114ЛЛ составил около 1700 часов. Обслуживание при налете 1000 часов выполнялось на ТАПОиЧ. Поскольку теперь в Ташкенте авиационного производства уже не существует, "тяжелые" формы обслуживания будут выполнять специалисты АК им. С. В. Ильюшина на своей базе в Жуковском.

Внешне Ил-114ЛЛ №91003 отличается от серийных пассажирских и грузовых модификаций Ил-114. Под фюзеляжем по центру в зоне шпангоутов №11 - 16 установлен контейнер, в передней части которого крепятся тестируемые малогабаритные радиолокационные системы и комплексы. Кроме того, в плоскостях стыковки консолей крыла с центропланом расположены узлы крепления крупногабаритных (максимальная длина - порядка 8.7 м) конформных контейнеров с другими видами испытываемого радиоэлектронного оборудования. Впереди и позади корневой зоны крыла имеются наплывы, обеспечивающие оптимальное аэродинамическое сопряжение этих контейнеров с планером носителя. В зоне шпангоутов №28 - 32 по центру нижней поверхности фюзеляжа может устанавливаться конформный контейнер РЛС кругового обзора. Кроме того, "на спине" и на нижней поверхности фюзеляжа, а также на наплывах установлены дополнительные антенны радиосистем. Также для размещения антенн между крылом и оперением могут устанавливаться горизонтальные пилоны. Еще одним внешним отличием Ил-114ЛЛ является блистер на месте первого иллюминатора левого борта.

Внутри самолета вместо пассажирских кресел оборудованы рабочие места штурманского и операторского состава. Небольшой "жилой" отсек с удобными креслами и "усиленным", по сравнению с серийным исполнением, составом кухонного и бытового оборудования позволяет отдыхающей смене экипажа чувствовать себя достаточно комфортно.

Ил-114 №01-09 был первым и единственным самолетом, оснащенным модернизированными двигателями ТВ7-117СМ (на других серийных Ил-114 и грузовых Ил-114Т применялись двигатели ТВ7-117С, а на эксплуатируемых авиакомпанией "Узбекистон Хаво Иуллари" Ил-114-100 - канадские PW127H). Генеральный директор - генеральный конструктор НПП "Радар ммс" Георгий Анцев отмечает, что конструкция двигателя TB7-117CM проста и надежна, поэтому в эксплуатации и обслуживании особых хлопот он не доставляет.

Поскольку летно-испытательный комплекс предприятия регулярно предоставлял конструкторам "Климова" материалы по эксплуатации силовой установки, климовцам удалось успешно пролечить "детские болезни" двигателя и определиться с направлениями его дальнейшего развития. Одним из основных вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время, станет повышение мощности двигателя. Глава НПП "Радар ммс" считает, что для пассажирских и патрульных версий Ил-114 нынешней мощности (2650 л. с.) недостаточно. Ее нужно поднимать до уровня 3000-3200 л. с. (столько должен развивать планируемый в дальнейшем к установке на новые Ил-114-300 российского производства ТВ7-117СТ-01).

Из недостатков эксплуатация в летной службе НПП "Радар ммс" выявила избыточную тягу двигателя на режиме "полетный малый газ", а также значительный (до 33-35%!) отбор мощности у двигателей противообледенительной системой (ПОС) теплового типа. Кроме того, специалисты компании рекомендовали конструкторам продублировать воздушный запуск двигателя электрическим, либо сделать систему запуска полностью электрической. Для работы пневмостартера при отказе ВСУ необходимо наличие на аэродроме спецмашины, если же ее нет, то запуск двигателей становится невозможным.

Главным достоинством ТВ7-117СМ Георгий Анцев считает экономичность. Она дает Ил-114ЛЛ большую продолжительность полета, а это качество является едва ли не самым важным для патрульных версий самолета. По словам старшего штурмана-испытателя Летно-испытательного комплекса НПП "Радар ммс" Александра Циберкина, среднечасовой расход топлива на Ил-114 при продолжительности полета более 2.5-3 часов составляет 500-550 кг/ч. При этом за первый час полета при наборе заданного эшелона расход топлива оказывается на уровне 700 кг. Запас топлива составляет 8360 л (6520 кг). При полной заправке самолета топливом и полезной (целевой) нагрузке 2.5 т дальность полета достигает 4600 км, а продолжительность полета - 10.5 часов.

Георгий Анцев вспоминает, что при перегоне Ил-114ЛЛ из Ташкента в С. -Петербург (около 3400 км по ортодромии) после полета продолжительностью 8.5 часов в баках осталось около полутора тонн керосина. В настоящее время прорабатывается возможность установки в зоне центроплана дополнительного бака на 1500 кг топлива. Это позволит Ил-114 в режиме максимальной продолжительности полета "висеть в воздухе" до 15 часов.

Безбустерная система управления Ил-114 не вызывает нареканий у экипажей и на всех режимах полета не требует от летчиков больших усилий. По мнению Александра Циберкина, получившего звание Заслуженного штурмана-испытателя Российской Федерации за тестирование противолодочных машин, летные характеристики Ил-114 вполне позволяют использовать его в качестве самолета ПЛО. Будучи экспериментальным воздушным судном, Ил-114ЛЛ при ограничениях по географической широте 75° с. ш. по сертификату типа успешно выполнял полеты до отметки 82° с. ш. - навигационный комплекс, по словам Александра Циберкина, при этом работал без проблем.

"Наш опыт эксплуатации специфичен и не позволяет оценивать перспективы Ил-114 в качестве пассажирской машины, - говорит Георгий Анцев. - Однако мы видим рынок для патрульных самолетов на этой платформе". В настоящее время НПП "Радар ммс" предлагает, помимо версии ПЛО, оснащенной поисково-прицельным комплексом "Касатка", целый ряд модификаций специального назначения. В их числе как самолеты для погранслужбы, ФСБ и Росгвардии, так и машины мирного назначения: для МЧС, ледовой и рыбной разведки, картографирования, геофизических исследований, экологического мониторинга и т. д.

По словам главы НПП "Радар ммс", в настоящее время Ил-114 имеет для заказчиков большой потенциал в различных патрульных модификациях. "Этому самолету нужно давать жизнь", - считает Георгий Анцев.

Алексей Захаров