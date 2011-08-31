Россия испытала более 600 современных образцов военной техники в Сирии
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Ми-28Н патрулирует авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии
Источник: EPA/SERGEI CHIRIKOV
Россия в ходе антитеррористической операции в Сирии испытала более 600 современных образцов военной техники, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы "прокатили" через сирийский конфликт свыше 600 современных образцов военной техники", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017".
Борисов напомнил, что в сирийской операции принимали участие такие современные российские боевые самолеты, как Су-35, Су-34, а также Су-24 и Су-25, оснащенные новыми комплексами СВП-24, позволяющие эффективно применять неуправляемые боеприпасы.
Также в реальных боевых условиях были испытаны крылатые ракеты "Калибр", запускавшиеся с различных носителей, в том числе с подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", комплексы радиоэлектронной борьбы, новые бронеавтомобили и стрелковое оружие.
"Невозможно переоценить тот факт, что представители оборонно-промышленного комплекса были рядом с нами в Сирии и при выявлении изъянов сразу же на месте или в кабинетах своих бюро вносили правки в конструкторскую документацию новейших образцов боевой техники", - добавил он.
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31.08.2017
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