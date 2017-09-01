РФ и КНР планируют произвести не менее 200 тяжелых вертолетов совместного проекта



Внешний вид перспективного российско-китайского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter)

Источник: sina.com.cn Внешний вид перспективного российско-китайского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter)Источник: sina.com.cn

Контракт по совместному российско-китайскому проекту создания тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter) может быть подписан до конца 2017 года, а общий объем производства может составить как минимум 200 машин. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Шанхае директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Планируется произвести как минимум 200 тяжелых вертолетов в Китае. Так рынок оценивается. Это как минимум. Возможно, эти вертолеты пойдут и на экспорт", - сообщил он.

По словам Кладова, переговоры по контракту близятся к завершению. "Мы надеемся, что до конца нынешнего года будет подписан контракт", - сообщил он, добавив, что "Ростех" стремится выйти на эти сроки.

"Предстоит еще выполнить большой объем переговорных работ. Если все пойдет хорошо, то может быть до конца года подпишем контракт. Может быть выйдем на первый квартал будущего года", - продолжил он.

Отвечая на вопрос о производстве этого вертолета, Кладов обратил внимание, что в случае с Китаем речь не идет о совместном предприятии, в отличие от проекта, который есть у России и Индии по вертолету Ка-226Т. "Дело в том, что формула сотрудничества у нас с китайской компанией другая", - сказал он, уточнив, что речь идет о "технологическом партнерстве", при котором за конструкцию и производство вертолета отвечает китайская компания, а российская сторона выступает в качестве технологического партнера.

По его словам, часть узлов и агрегатов, которые не производятся в Китае будут поставляться из России, но сам вертолет будет выпускаться в Китае. "Наши конструкторы и инженеры будут активно участвовать и в разработках, и в испытаниях, и в сертификации вертолета, но это будет делаться на основе контрактов", - резюмировал он.

Проект создания тяжелого вертолета

Двустороннее соглашение по программе создания тяжелого гражданского вертолета было подписано в июне 2016 года в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китай. В феврале 2017 года его утвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Соглашение предполагает, что холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) осуществит инвестиции в проект в виде технологий, а также разработает техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

Как заявляли ранее в холдинге, совместная разработка будет способствовать не только дальнейшему развитию сотрудничества в высокотехнологичных отраслях промышленности, но и "укреплению дружественных связей между Россией и Китаем в целом".

Согласно представленным ранее данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тыс. метров. Дальность его полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри составит 10 тонн и до 15 тонн при его размещении на внешней подвеске.

Двигатель для широкофюзеляжного самолета

Россия приступила к самостоятельной разработке двигателя для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и пригласила Китай принять участие в этой работе, рассказал Кладов.

"Мы пригласили китайцев к партнерству в создании двигателя, поскольку время не ждет, а российская сторона приступила к работам над двигателем ПД-35. Есть решение российского руководства, и Объединенная двигателестроительная корпорация уже приступила к работам по этому перспективному двигателю", - сказал Виктор Кладов, напомнив, что поставлена задача начать коммерческую эксплуатацию российско-китайского самолета уже в 2025 году.

"Я думаю, что когда этот проект будет обретать зримые очертания, китайские коллеги с радостью к нам присоединятся", - считает он. "Это большая тема и она требует больших финансовых ресурсов", - сказал Виктор Кладов, выразив предположение, что совместными усилиями это возможно было бы легче сделать. "Но мы и сами потянем", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, насколько реально будет установить ПД-35 на разрабатываемый совместно с Китаем широкофюзеляжный самолет, Виктор Кладов заявил: "Мы к этому будем стремиться". При этом он уточнил, что на начальном этапе может быть установлен и двигатель иностранного производства, но в дальнейшем планируется перейти на двигатели собственной разработки. "Этот двигатель нам самим нужен, поэтому в данном случае неважно - будет он совместным или сами мы его разработаем", - сказал он, подчеркнув, что это чрезвычайно важно в плане технологической независимости производства широкофюзеляжных самолетов от тех лидеров, которые существуют сейчас на рынке.

"Если мы хотим избавиться от технологической зависимости от третьих стран, то двигатель должен быть росийско-китайским. Мы не исключаем в качестве партнеров и General Electric и Rolls-Royce, особенно, на первом этапе, однако конечной целью должно быть создание собственного мощного двигателя мирового класса", - заявил Виктор Кладов.

"Реальность такова, что никто не может гарантировать надежность поставки двигателей в будущем - через пять, десять лет. Где гарантии того, что на каком-то витке мы не услышим нет. Сейчас мы живем в условиях глобальной монополии. Есть "Боинг" и есть "Эрбас", которые поделили мировой рынок пополам. Хотят ли они появление третьего конкурента? Вот в чем вопрос", - отметил он.

Российско-китайский проект

В конце мая в Шанхае состоялась церемония открытия СП под названием "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC), которая будет выполнять функцию оператора программы российско-китайского широкофюзеляжного самолета. Председателем совета директоров CRAIC стал президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Владислав Масалов, а генеральным директором - Го Бочжи (директор программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета). Как сообщил ранее журналистам в штаб-квартире COMAC в Шанхае Владислав Масалов, общий бюджет программы составит порядка $13 млрд.

На данный момент, согласно предоставленной журналистам в ПАО "ОАК" информации, обе стороны уже завершили процедуру торгово-промышленной регистрации и получили лицензию на право хозяйственной деятельности. В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. километров. Собирать самолет будут в Шанхае.

Соглашение о создании СП было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.