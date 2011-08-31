Россия начала разрабатывать двигатель ПД-35 для нового самолета
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Виктор Кладов
Источник: Ростех
Российская сторона самостоятельно без Китая приступила к разработке двигателя ПД-35 для совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
"Мы пригласили китайцев к партнерству в создании двигателя. Поскольку время не ждет, российская сторона приступила к работам над двигателем ПД-35. Есть решение российского руководства и "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в "Ростех" - ред.) уже приступила к работам по этому перспективному двигателю. Я думаю, что когда этот проект будет обретать очертания, китайские коллеги с радостью к нему присоединятся", - сказал Кладов.
Он добавил, что если бы китайская сторона приняла участие, то процесс создания был бы проще и быстрее, однако, по его словам, российская сторона и сама может справиться.
"Этот двигатель, он нам самим нужен, поэтому в данном случае неважно, будет он совместным или мы сами его разработаем. Мы пригласили в рамках этого большого проекта китайцев…. Если это будет российско-китайский самолет, и он будет летать на американском или британском двигателе, говорить о технологической независимости таких самолетов было бы большим преувеличением", - добавил представитель госкорпорации.
В декабре прошлого года совет директоров ОАК одобрил создание совместного предприятия с китайской COMAC по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в июле говорил, что ПД-35 для российско-китайского самолета появится не ранее 2020 года.
Россия и Китай планируют реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей - Airbus и Boeing - и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.Российская сторона самостоятельно без Китая приступила к разработке двигателя ПД-35 для совместного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
"Мы пригласили китайцев к партнерству в создании двигателя. Поскольку время не ждет, российская сторона приступила к работам над двигателем ПД-35. Есть решение российского руководства и "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в "Ростех" - ред.) уже приступила к работам по этому перспективному двигателю. Я думаю, что когда этот проект будет обретать очертания, китайские коллеги с радостью к нему присоединятся", - сказал Кладов.
Он добавил, что если бы китайская сторона приняла участие, то процесс создания был бы проще и быстрее, однако, по его словам, российская сторона и сама может справиться.
"Этот двигатель, он нам самим нужен, поэтому в данном случае неважно, будет он совместным или мы сами его разработаем. Мы пригласили в рамках этого большого проекта китайцев…. Если это будет российско-китайский самолет, и он будет летать на американском или британском двигателе, говорить о технологической независимости таких самолетов было бы большим преувеличением", - добавил представитель госкорпорации.
В декабре прошлого года совет директоров ОАК одобрил создание совместного предприятия с китайской COMAC по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в июле говорил, что ПД-35 для российско-китайского самолета появится не ранее 2020 года.
Россия и Китай планируют реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей - Airbus и Boeing - и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.
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31.08.2017
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