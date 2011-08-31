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Перспективный эсминец "Лидер" будет оснащен ядерной энергетической установкой

01.09.2017 ЦАМТО 149 0
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Эсминец проекта 23560 "Лидер"
Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"
Источник: pahapct.livejournal.com

ЦАМТО, 31 августа. Эскизный проект перспективного эсминца для ВМФ России "Лидер" (проект 23560, экспортный вариант "Шквал") утвержден Минобороны с ядерной энергетической установкой, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Ранее вице-президент ОСК Игорь Пономарев объявил на форуме "Армия-2017", что Минобороны утвердило эскизный проект "Лидера", однако тогда не было сообщено о том, какую энергетическую установку выбрало военное ведомство: ядерную или газотурбинную.

"Эскизный проект предполагает наличие на перспективном эсминце ядерной энергетической установки. Этот проект утвержден Министерством обороны РФ", – сказал собеседник агентства.

Эскизный проект эсминца "Лидер" 23560 (экспортный вариант "Шквал") разработан Северным проектно-конструкторским бюро, корабль будет обладать водоизмещением около 17,5 тыс. т, иметь длину 200 м и ширину 20 м. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет, передает "РИА Новости".
31.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
СПКБ
Проекты
23560 Лидер
АРМИ-20XX
Ядерный щит
ЯЭУ

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