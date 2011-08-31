Перспективный эсминец "Лидер" будет оснащен ядерной энергетической установкой
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Модель эсминца проекта 23560 "Лидер"
Источник: pahapct.livejournal.com
ЦАМТО, 31 августа. Эскизный проект перспективного эсминца для ВМФ России "Лидер" (проект 23560, экспортный вариант "Шквал") утвержден Минобороны с ядерной энергетической установкой, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.
Ранее вице-президент ОСК Игорь Пономарев объявил на форуме "Армия-2017", что Минобороны утвердило эскизный проект "Лидера", однако тогда не было сообщено о том, какую энергетическую установку выбрало военное ведомство: ядерную или газотурбинную.
"Эскизный проект предполагает наличие на перспективном эсминце ядерной энергетической установки. Этот проект утвержден Министерством обороны РФ", – сказал собеседник агентства.
Эскизный проект эсминца "Лидер" 23560 (экспортный вариант "Шквал") разработан Северным проектно-конструкторским бюро, корабль будет обладать водоизмещением около 17,5 тыс. т, иметь длину 200 м и ширину 20 м. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет, передает "РИА Новости".
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31.08.2017
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