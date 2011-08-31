В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"



Открытие международного военно-технического форума Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Открытие международного военно-технического форума Армия-2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 31 августа. В Национальном центре управления обороной РФ 30 августа прошла пресс-конференция, посвященная итогам Международного военно-технического форума "Армия-2017".

В мероприятии приняли участие заместители министра обороны России генерал армии Павел Попов, Юрий Борисов, генерал-лейтенант Александр Фомин и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Ниже основные тезисы выступлений участников пресс-конференции приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На встрече с журналистами заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов заявил, что форум "Армия" является многоформатной площадкой международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества, совмещающий участие представителей научных кругов, руководства ведущих предприятий промышленности и военных специалистов.

По его словам, в 2017 году форум "АРМИЯ" носил ряд особенностей: расширена экспозиция "Инновационный клуб" и авиационный кластер на аэродроме "Кубинка"; динамическая программа на полигоне Алабино впервые дополнена демонстрацией боевых возможностей новейшей техники в ночное время; на озере Комсомольское был развернут водный кластер, где среди новинок были продемонстрированы подводные роботы и специальные средства; в парке "Патриот" развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике, а также выставка трофейного оружия, захваченного у международных террористических группировок.

Для гостей форума были развернуты уникальные площадки и сектора по военно-патриотической тематике, ориентированные на специалистов и широкий круг посетителей, Многофункциональный огневой центр, Центр военно-тактических игр, конный манеж, Военно-исторический комплекс времен Великой Отечественной войны "Партизанская деревня", сектор Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Генерал армии Павел Попов рассказал об основных показателях форума "АРМИЯ-2017". В частности, он отметил, что в форуме приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые представили свыше 18,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения (в 2016 году 1015 экспонентов представили 11 тыс. 152 экспоната).

Статическая выставочная экспозиция форума была развернута в павильонах и на открытых площадках общей площадью свыше 200 тыс. кв.м.

Впервые ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса представили свои разработки в шести вновь построенных демонстрационно-выставочных центрах общей площадью 37 тыс. 390 кв.м.

В работе форума приняли участие представители 114 иностранных государств (в 2016 году – 82 страны), 65 официальных военных делегаций (в 2016 году – 35), в том числе 35 – высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств (в 2016 году – 13). Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек (в 2016 году – 268 человек).

Национальные выставочные экспозиции представили 7 стран (в 2016 году – 5 стран): Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан – партнеры по ОДКБ, а также Китайская Народная Республика, Исламская Республика Пакистан, Словацкая Республика и Южно-Африканская Республика.

Также свои экспозиции представили 78 оборонных предприятий из 14 зарубежных стран (в 2016 году – 58 предприятий из 13 стран).

В рамках форума проведено 140 мероприятий научно-деловой программы (в 2016 году – 104 мероприятия) с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых, в том числе представителей 17 иностранных государств.

Общее количество участников деловой программы превысило 8,6 тыс. человек, из них более 2 тыс. специалистов высшей квалификации.

"Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников Форума. Прямая связь была организована в рамках проведения 12 круглых столов с абонентами от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии", – сообщил генерал армии Павел Попов.

Он отметил, что демонстрационная программа проходила на нескольких площадках на полигоне Алабино, на озере Комсомольское и аэродроме Кубинка. К показу привлекались более 300 ед. (в 2016 году – 251) современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России, в том числе продемонстрировано 27 перспективных образцов техники военного и двойного применения и более 40 ед. стрелкового оружия от предприятий промышленности.

Замглавы военного ведомства заявил, что на статической экспозиции и в динамических показах была широко представлена тема робототехнических комплексов (РТК).

"На стенде Государственного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны России был продемонстрирован макет ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) контейнерного размещения", – сказал генерал армии Павел Попов.

"Широкая линейка РТК была представлена в рамках статической экспозиции. Это уже известный РТК "Вихрь" с привязным БЛА коптерного типа, предназначенным для разведки и целеуказания", – напомнил замминистра обороны.

Он также отметил, что в павильоне "Калашников" была представлена боевая автоматизированная система "Соратник", а на стенде "Зала АэроГрупп" демонстрировался переносной комплекс борьбы с малоразмерными БЛА.

"В рамках динамического показа на озере Комсомольском были продемонстрированы функциональные возможности РТК морского базирования "Галтель". Данный комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию в Сирии, выполняя задачи по охране водного района в акватории Средиземного моря в порту Тартус", – сообщил генерал армии Павел Попов.

Он отметил, что за время проведения форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек

"По количеству участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, объемам выставочных площадей результаты 2017 года в среднем в 1,5 раза превысили показатели форума "Армия-2016", – подчеркнул генерал армии Павел Попов.

По его словам, на форуме работали группы экспертов, занимавшиеся анализом, оценкой и отбором инновационных разработок в интересах Минобороны РФ. "Всего по результатам работы 228 экспертов предварительно отобрано 346 инновационных разработок и проектов", – сообщил замминистра обороны.

В качестве примера он привел экипировку солдата будущего, представленную госкорпорацией "Ростех", боевые модули, разработанные концерном "Калашников", новое стрелковое вооружение и боеприпасы, перспективные средства радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, новые медицинские технологии.

Замминистра обороны отметил, что после окончания форума работа не остановлена. "Органы военного управления продолжают проводить анализ и формировать предложения руководству Минобороны по дальнейшему применению проектов, разработок и технологий, представляющих интерес для усовершенствования и создания новых образцов вооружения, военной и специальной техники", – сказал генерал армии Павел Попов.

Замглавы военного ведомства заявил, что Минобороны намерено продолжить практику проведения международных военно-технических форумов.

"Очередной форум планируется провести с 21 по 26 августа 2018 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", аэродрома Кубинка, полигона Алабино, во всех военных округах и на Северном флоте", – сообщил генерал армии Павел Попов.

Он отметил, что планируется значительное расширение авиационного кластера на аэродроме Кубинка.

"Основной идеей экспозиции Минобороны России на Форуме "Армия-2018" станет тема управления полным жизненным циклом изделий от выявления потребности в них в том или ином сегменте деятельности до утилизации", – сказал генерал армии Павел Попов.

Выступивший следом заместитель министра обороны России Юрий Борисов отметил, что на форуме было представлено много новинок в области стрелкового вооружения, а также экипировка "Ратник" следующего поколения. Огромный интерес вызвали средства противотанковой борьбы, комплексы "Корнет", "Хризантема", необитаемые боевые модули концерна "Калашников" и тульского "КБП им. Шипунова".

По его словам, повышенный интерес отмечался к современной авиационной технике (самолеты Су-34, Су-35), а также к перспективному авиационному комплексу, который уже получил собственное имя Су-57.

"На форуме экспонировались также новинки в области противовоздушной и противоракетной обороны – зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" в арктическом исполнении, зенитная ракетная система "Антей-2500", радиолокационный комплекс "Небо-СВУ" другие перспективные зенитно-ракетные системы и средства РТВ", – сообщил Юрий Борисов.

Среди комплексов радиоэлектронной борьбы были открыто продемонстрированы "Красуха", "Хибины", "Президент-С", которые успели отлично зарекомендовать себя в сирийском конфликте.

Роскосмос представил проект "Цифровая Земля", который предполагает создание и регулярное обновление сплошного бесшовного покрытия данными дистанционного зондирования Земли территории всего Земного шара с разрешением в 1 метр, а также новые средства выведения на орбиту.

Замминистра обороны отметил, что ведомственное предприятие АО "Воентелеком" представило новинку в сфере телекоммуникационных технологий – новую машину связи и управления "Тигр-УС", позволяющую радикально изменить подходы к построению системы связи на поле боя.

"На закрытой части выставки были представлены перспективные образцы бронетанковой и ракетно-космической техники, систем противовоздушной и противоракетной обороны, средств выведения на орбиту, перспективных образцов робототехники, беспилотных комплексов, а также систем связи, навигации и радиоэлектронной борьбы, ядерного обеспечения", – сказал Юрий Борисов.

По его словам, одним из ключевых событий Форума стало заключение 23 государственных контрактов и 3 допсоглашений с предприятиями промышленности на сумму свыше 170 млрд. рублей.

"Причем, акцент сделан на перспективные и высокоточные образцы вооружения. Минобороны законтрактовало 2 бригадных комплекта комплекса "Искандер-М" и крылатые ракеты к ним. Впервые были заключены контракты на поставку БМПТ "Терминатор", танков Т-90М, БМП с боевым дистанционно-управляемым модулем "Эпоха", автомобилей КАМАЗ в арктическом исполнении, автомобилей "Пикап" производства "УАЗ", а также контракт на проведение научно-исследовательской работы по созданию скоростного боевого вертолета", – пояснил Юрий Борисов.

Он также сообщил, что будет осуществлена поставка космического аппарата "Лотос-М", современного понтонного парка для инженерных войск, дополнительно наращена группировка малых ракетных кораблей проекта 2280 "Каракурт", оснащенных ракетами "Калибр" и "Оникс".

Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90, средств инженерного обеспечения войск и радиоэлектронной борьбы.

"Всего в рамках заключенных на Форуме "Армия-2017" контрактов будет осуществлена поставка более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 200 единиц вооружения военной и специальной техники", – отметил Юрий Борисов.

Отдельно он остановился на экспозиции научных рот. "Когда они только создавались, эта идея имела разные оценки, было много скептиков, но сегодня ясно, что эта инициатива полностью удалась", – сказал Юрий Борисов.

По его словам, на форуме молодые военные ученые представили ряд разработок, которые в будущем планируется использовать в российской армии, в том числе новый 3D-тренажер. Благодаря этому тренажеру военнослужащие смогут обучаться развертыванию и свертыванию сложных комплексов вооружений.

Замглавы военного ведомства заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса с каждым годом улучшают показатели выполнения Гособоронзаказа.

"Критерием эффективности взаимодействия с предприятиями ОПК я считаю выполнение Гособоронзаказа. Как вы знаете, в последние годы этот показатель все время растет. Если в 2013 году он составлял порядка 86%, то уже в 2016 году уровень выполнения ГОЗ составил 97%. По прогнозам этого года, он будет как минимум не хуже", – сказал Юрий Борисов.

Он отметил, что залогом успешного взаимодействия военного ведомства с российской "оборонкой" являются заключаемые Минобороны и предприятиями долгосрочные контракты сроком до пяти лет, а также соглашения по обслуживанию ранее поставленной в войска техники на протяжении ее жизненного цикла.

Замминистра обороны сообщил, что военное ведомство планируют подписать контракт на закупку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в 2018 году с поставкой машин в 2019 году.

"Огромный интерес посетителей форума вызвала российская современная авиатехника, в том числе самолеты Су-34, Су-35, а также новейший истребитель пятого поколения, который уже получил собственное название Су-57. Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 году с поставкой машин в 2019 году", – сказал Юрий Борисов.

Замглавы военного ведомства заявил, что Россия в ходе антитеррористической операции в Сирии испытала более 600 современных образцов военной техники. Он напомнил, что в сирийской операции принимали участие такие современные российские боевые самолеты, как Су-35, Су-34, а также Су-24 и Су-25, оснащенные новыми комплексами СВП-24, позволяющие эффективно применять неуправляемые боеприпасы.

Также в реальных боевых условиях были испытаны крылатые ракеты "Калибр", запускавшиеся с различных носителей, в том числе с подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", комплексы радиоэлектронной борьбы, новые бронеавтомобили и стрелковое оружие.

"Невозможно переоценить тот факт, что представители оборонно-промышленного комплекса были рядом с нами в Сирии и при выявлении изъянов сразу же на месте или в кабинетах своих бюро вносили правки в конструкторскую документацию новейших образцов боевой техники", – добавил Юрий Борисов.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин рассказал, журналистам, что выставочные павильоны и демонстрационные полигоны форума посетили более 300 экспертов из 114 государств. Представители оборонных ведомств 65 стран приняли участие в его работе.

Делегации высокого уровня прибыли на Форум из 35 стран, в том числе 20 из них – во главе с министрами обороны. Свидетельством значительного внимания за рубежом к данному мероприятию является также аккредитация на нем более 400 иностранных корреспондентов."На полях" Форума состоялись шесть двусторонних переговоров министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главами военных ведомств зарубежных государств, в ходе которых были подписаны 5 соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве.

"Состоялось более 100 двусторонних переговоров с зарубежными партнерами представителей Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Министерства промышленности и торговли, корпорации "Ростех", акционерного общества "Рособоронэкспорт", концерна "Калашников" и других предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. В результате подписаны 12 контрактов и соглашений, связанных с экспортом и сервисным обслуживанием российской продукции военного назначения", – сообщил генерал-лейтенант Александр Фомин.

Он также отметил, что с 24 по 25 августа была проведена российско-индийская военно-промышленная конференция. В ходе нее подписаны контрактные документы между российскими и индийскими организациями, в частности, заключены контракты с индийской авиастроительной корпорацией "ХАЛ" об основах долгосрочного обслуживания российской авиационной техники, эксплуатируемой в Индии.

Замминистра обороны заявил, что Международный военно-технический форум "Армия", который ежегодно проводится в подмосковном парке "Патриот", во всех военных округах и на Северном флоте, открыт для всех стран мира.

"Форум снискал популярность по причине своей масштабности и пространственности, по причине необычайно высокой концентрации на его площадках экспонатов, которые были представлены вниманию наших потенциальных заказчиков. По информативности, зрелищности, презентабельности, по функционалу форум уникален. Это нельзя не признать еще и потому, что он представляет собой объединение нескольких площадок", – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Россия открыта и форум открыт. Мы приглашаем всех для участия в виде переговоров, консультаций, показов. Мы открыты абсолютно для всех, для всего мира. Для демонстрации своих вооружений и техники", – заключил замминистра обороны.

В свою очередь, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что российскими и иностранными организациями на форуме было представлено порядка 2500 образцов продукции военного назначения (1971 – российскими организациями и 409 – иностранными компаниями, в том числе из Армении, Белоруссии, Казахстана, Индии, Словакии, Таиланда, Турции и ЮАР).

В период проведения Форума по линии Министерства обороны России и по линии ФСВТС России состоялись переговоры руководства Службы с представителями иностранных военных ведомств и коммерческих структур из 30 иностранных государств: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Боливии, Ботсваны, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Ганы, Греции, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Ливана, Мали, Марокко, Мьянмы, Нигера, Нигерии, Пакистана, Перу, Сербии, Танзании, Турции, Узбекистана, Чада, Шри-Ланки и ЮАР", – сообщил Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что только по линии государственного посредника АО "Рособоронэкспорт" проведено более 190 презентаций с показом свыше 100 различных образцов военной техники. Наибольший интерес иностранных партнеров вызывает вооружения и техника сухопутных войск, средства ПВО и авиационная техника.

"В ходе работы Форума подписано несколько крупных контрактов, в том числе на поставку вертолетов для минобороны Буркина Фасо и на поставку в Экваториальную Гвинею ЗРПК "Панцирь-С1", а также соглашения, меморандумы и совместные программы на общую сумму порядка 300 млн. долл. США", – сказал Дмитрий Шугаев.

По его словам, портфель экспортных заказов на российскую военную технику и оружие находится на уровне 47-50 млрд. долл., половина из этой суммы традиционно приходится на авиацию, в планах – нарастить долю сухопутной техники до 30%.

"В общем объеме поставок России боевая авиация занимает примерно 50%, выходим на цифру примерно 30% по сухопутной технике, где-то 20% – техника ПВО и 6-7% – военно-морские силы", – сообщил Дмитрий Шугаев.

Директор ФСВТС отметил, что Россия поставляет за рубеж "всю палитру истребителей", широко известных на международных рынках. Это истребители Су-30, модернизированные МиГ-29, новейшие МиГ-35, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-17, Ка-52, учебно-боевые самолеты Як-130.

"По технике ПВО самый большой интерес к системам С-400, комплексам "Тор", "Бук", ПЗРК "Игла", по бронетехнике – к танкам Т-90 и Т-90С, а также средствам РЭБ", – перечислил Дмитрий Шугаев.